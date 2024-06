L’europeo dell’Italia campione d’Europa sembrava finire come peggio non ci si sarebbe potuti aspettare. L’Italia di Spalletti è aiutata dal classico “stellone” e trova il pareggio al 97′ nello scontro decisivo con l’esperta Croazia che vale gli ottavi di finale di Euro 2024. Vediamo come si sono comportati i protagonisti e cosa non ha funzionato nella terza partita della fase a gironi con l’Italia che viene graziata dalla Dea Bendata all’ultimo secondo.