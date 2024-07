Al via venerdì 5 luglio la prima edizione del Fashion Sunset Show a Falerna Marina con Amaurys Pérez

one tra Roberto Gallo, imprenditore e proprietario della location sul mare, e Claudio Greco, noto fashion designer.

Venerdì 5 luglio, alle 19, il Riva Restaurant, da sempre location molto versatile per ogni tipo di evento, sorprenderà i suoi ospiti con un aperitivo all’insegna della moda, dell’alta cucina e dell’intrattenimento con spettacolo dal vivo.

Alla conduzione Francesca Lagoteta, giornalista di LaC News24, con la partecipazione del media partner LaC Network.

Guest star dell’evento Amaurys Pérez, pallanuotista e personaggio televisivo di origini cubane.

Verranno presentati per l’occasione e per la prima volta a livello nazionale, i costumi da bagno della collezione estiva 2024 di Claudio Greco, seguiti da abiti prêt-à-porter e da sera.

<<È un onore presentare la mia prima collezione di costumi in un evento così importante e in una location che è stata per me fonte di ispirazione per la realizzazione degli stessi. Il mare, la sensazione di spensieratezza e l'allegria che dona il Riva sono lo sfondo ideale per le mie creazioni>> dichiara Greco.

Si alterneranno momenti di spettacolo a cura della Riva Academy, l’accademia di formazione degli artisti del Riva, nata con l’obiettivo di portare in scena spettacoli dalle performance artistiche innovative, ideati dal team interno ed esclusivi del Ri

Il Fashion Sunset Show, inoltre, sarà un’occasione per raccogliere fondi a favore dell’Aps Centro Contro la Violenza alle Donne “Roberta Lanzino”, un luogo fatto da donne e per le donne, un centro senza fini di lucro che si batte, ormai da 30 anni, contro ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

Ad impreziosire ancor di più la serata, una sfilata di gioielli Scintille Cosenza per omaggiare la figura della donna.

< > aggiunge Roberto Gallo.