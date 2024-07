Catania, edilizia e sicurezza sul lavoro: domani esercitazione e conferenza presso Ente Scuola Edile

CATANIA – Appuntamento domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 10.00 presso la sede di Ente Scuola Edile Catania (Strada Boschetto Plaia 2) – organismo paritetico costituito da Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – per la conferenza di presentazione, organizzata da Esec e Formedil, dell’ultima tappa del tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati, promossa dalla Direzione regionale Inail Sicilia, con il supporto logistico della Direzione regionale dei Vigili del fuoco. Un’iniziativa che per una settimana coinvolge sul campo oltre 50 operai, che partecipano gratuitamente alla formazione effettuata con l’utilizzo del simulatore progettato da Inail, che consente di realizzare percorsi di addestramento attraverso una riproduzione delle possibili situazioni di rischio in cantiere.

Per l’occasione verrà illustrata l’analisi sull’andamento infortunistico in Sicilia al 31 maggio del 2024. Per Esec saranno presenti il presidente Carmelo Belfiore, il vicepresidente Vincenzo Cubito e il direttore Antonio Piana; per Inail, il direttore territoriale di Catania Diana Artuso e Luciano Di Donato, ricercatore e progettista del simulatore, oltre alle autorità e agli esperti del settore presenti. Al termine della conferenza si svolgerà l’esercitazione con i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana.