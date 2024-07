Liguria, Gribaudo: “Chiediamo le dimissioni di Toti per una ragione politica” 

“o sono convinta e vorrei chiarire che le dimissioni che vengono richieste in Liguria sono naturalmente per una ragione politica, perché c’è una grande questione di opportunità e a proposito di riformismo, di messa a terra dei progetti legati al PNRR, e credo che anche Renzi su questo non possa che non esser d’accordo, come si fa a gestire una regione se si hanno gli arresti domiciliari? Conoscendo i tempi della giustizia, ci si può permettere in una regione, in un tempo come questo, in cui abbiamo delle scadenze importanti da rispettare, di continuare con questo strazio?”, dichiara Chiara Gribaudo, vice presidente del Partito Democratico questa sera a Metropolis.

“Senza contare che ci sono stati due pesi e due misure che io non dimentico, a proposito di garantismo. Perché non ho visto tutto questo garantismo da parte della destra nei confronti di inchieste o di avvisi di garanzia arrivati in Puglia come in altre parti quando riguardavano il Partito Democratico. Allora, anche questo è un elemento che vorrei sottolineare”, conclude.