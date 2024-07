MOVIDA AL MARE, DOPO 27 ANNI RIAPRE L’ARENA TRA CORIGLIANO E ROSSANO

CORIGLIANO-ROSSANO (CS), venerdì 19 luglio 2024 – Era allora ed è ancora oggi in un punto strategico della Città, nel cuore e baricentro di quello che ambisce ad essere il lungomare più lungo del mondo. A Pirro Malena, cerniera tra le due aree urbane di Corigliano e Rossano, riapre dopo 27 anni l’Arena Summer Disco club.

UNA NUOVA INIZIATIVA PROMOSSA DA GIOVANI IMPRENDITORI

L’evento è il frutto della collaborazione di Mirko Carelli e Vincenzo Abrigata, founder del progetto, con gli organizzatori Giuseppe Risafi e Giuseppe Ambrosio, nomi del panorama imprenditoriale locale, che, da vent’anni, coniugano l’expertise in Disco e Lounge Bar con l’identità. La fusione del divertimento by night diventa esempio per tutta la città: le imprese coraggiose che restano hanno successo e sono il motore di quel viaggio esperenziale che fa girare l’economia della nostra terra.

TOP DJ INTERNAZIONALI PER L’INAUGURAZIONE DI SABATO

Si parte alle ore 23, con un grand opening che mixa, come i cocktail offerti a bordo pista, artisti della scena locale e internazionale. I resident dj Natal P., Simon Vee e Stefano Tallarico, che ci faranno ballare per tutta l’estate, si alterneranno con i big della disco: tra gli ospiti, il duo Marco Melandri, ex campione MotoGp ora exclusive dj e Biagio D’Anelli, il vocalist Max Baccano direttamente dal Samsara di Riccione e la top dj internazionale Stefy De Cicco, con oltre 60 milioni di stream su Spotify.

ALL’ARENA ANCHE UNA PISTA TUTTA LATINA

Un appuntamento esclusivo, quello dell’Arena, dalle stelle all’alba sul mare della terza città della Calabria, che ci terrà compagnia ogni sabato per l’intera stagione estiva.

All’Arena Summer Discoclub ce n’è per tutti: non solo disco, ma anche una pista Latina che infiammerà, ancora di più, la calda estate di Corigliano-Rossano. Al timone, Marco e Angelo Busa insieme a Kristian Sassone: tra bachata e reggaeton, guideranno il ritmo del dancefloor per tutta la notte.