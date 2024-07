STREET FOOD E MUSICA PER XIX EDIZIONE CONCORSO VINI ARBËRESHË

Quella che si celebrerà sabato 20 luglio a Vaccarizzo Albanese non è solo la 19esima edizione di un evento identitario e storicizzato, consolidatosi ormai su scala territoriale, nazionale ed internazionale. Sarà anche l’occasione per ufficializzare importanti contenuti, progetti ed obiettivi del terzo mandato consiliare del Sindaco Antonio Pomillo. Su tutti, il progetto di internazionalizzazione della destinazione turistica Vakarici, tra i punti qualificanti del programma elettorale e di quello politico-amministrativo. In occasione della ricorrenza del Concorso dei Vini Arbëresh 2024, in una solenne seduta del Consiglio Comunale fissata per le ore 18 di sabato 20 luglio, sarà sottoscritto l’atto di gemellaggio con l’importante città albanese di Berat, il cui centro storico è riconosciuto patrimonio Unesco. Nella stessa giornata, insieme a tutti gli ospiti ed ai rappresentanti istituzionali invitati, saranno anche ufficialmente consegnate alla comunità ed inaugurate tre ulteriori importanti infrastrutture, esito della programmazione e del buon governo degli ultimi cinque e dieci anni.

LA NUOVA INSEGNA DI BENVENUTO: MIRË SE NA ERDHËT VAKARIC

Subito dopo il Consiglio Comunale in programma alle ore 18,15 nella Sala Consiliare di Piazza Dante, alla presenza del Sindaco di Berat Ervin Demo che sarà accompagnato dal vicesindaco Etleva Dhima, dal responsabile ufficio turismo Silvana Merdani e dal responsabile agli affari generali Petro Sinjari, dei Sindaci del territorio, del consigliere regionale Pasqualina Straface e dell’assessore regionale all’agricoltura ed alla minoranze linguistiche Gianluca Gallo sarà scoperta la nuova segnaletica turistico-culturale di benvenuto posta all’ingresso del borgo, interessato dall’operazione di bonifica e di recupero di un’area residuale di proprietà della Provincia di Cosenza sulla SS 180. È e sarà un messaggio di benvenuto in italiano e lingua arbereshe per gli ospiti ed i turisti: Mirë se na erdhët Vakaric.

TORRE OROLOGIO, CHIESA DEL ROSARIO E CENTRO POLIFUNZIONALE

Oggetto di un’operazione di restyling, saranno inaugurati: la Torre dell’Orologio, ulteriore iniezione di design urbano progettato per la piazza più importante del salotto diffuso di Vakarici; la Chiesa della Madonna del Rosario, già di rito cattolico (attualmente non consacrata) e che si trova di fianco a quella funzionante di rito ortodosso dedicata alla Madonna di Costantinopoli, le cui campane sono state riposizionate secondo lo studio architettonico dell’epoca; e, infine, il Centro Polifunzionale per servizi di integrazione sociale e lavorativa che, finanziato con fondi PON – Programma Operativo Legalità, sarà ospitato nell’ex centro SPRAR, già SAI – Sistema Accoglienza Integrata che continua a fare di Vaccarizzo Albanese una comunità virtuosa nelle politiche di integrazione e inclusione.

STREET FOOD E MUSICA PER XIX EDIZIONE CONCORSO VINI ARBËRESHË

Gli stand enogastronomici saranno inaugurati alle ore 19 con lo show cooking in collaborazione con l’agrichef Enzo Barbieri. Saranno presenti le più importanti cantine calabresi ed albanesi. Si procederà con premiazione dei primi tre vini di ogni categoria (rosso, rosato, bianco) che saranno decisi dalla giuria guidata da Gennaro Convertini, presidente dell’Enoteca Regionale Casa dei vini di Calabria. Alle ore 21,30 seguiranno gli interventi musicali di Andrea Miceli che eseguirà la sua violin Performance, la live band Nos Tres ed il dj set.