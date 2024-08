Ex Convento: arriva “Strampalati”, lo spettacolo leggero e stravagante della compagnia Circ’Hulon

Belmonte Calabro 29/07/2024 – Dopo il tour che ha toccato più tappe della Francia del sud, arriva il 3 agosto in Calabria, all’Ex Convento, “Strampalati”, lo spettacolo della compagnia Circ’Hulon per un viaggio attraverso le tradizioni dell’Italia del Sud, tra ironia e momenti di riflessione. Religione, superstizioni e ruolo della donna saranno il filo conduttore dello spettacolo, che invita il pubblico a non soffermarsi alla superficie, per andare oltre le proprie paure.

Strampalati, proprio come il trio che compone la troupe: due francesi, di cui uno con l’Italia nel cuore, e una calabrese emigrata in Francia. Attori, acrobati, musicisti, e clown nello stesso trio, che raccontano di un sud Italia, ma anche di un sud del mondo. Musica, danza, canto, teatro, immagini attraverso le quali rendere omaggio all’Italia, senza cadere mai nello stereotipo meridionale. Il tutto sotto un tendone in legno circondato da una gradinata, da loro stessi costruito e montato, che è già di per sé uno spettacolo. Una storia ispirata all’Italia del sud, alle storie familiari, e alla cultura che Lucia Pennini, calabrese, si porta dietro come eredità. Due personaggi chiusi da sempre in casa con la nonna, circondati da una cultura antica fatta di riti che li rassicurano, incontreranno un musicista da sempre in giro per il mondo, e lo inviteranno a prendere un caffè. Nasce così uno scambio, che farà scaturire domande che noi stessi ci poniamo: rimanere a casa propria, nella protezione della quotidianità, oppure partire per vedere cosa c’è oltre, e ritornando dopo averlo visto?

«”Strampalati” è uno spettacolo strano, ma si tratta di uno strano ordinario, poiché siamo tutti un po’ strani agli occhi degli altri» dice Lucia Pennini. «La compagnia Circ’Hulon è nata nel 1981 da un’idea di Jacques e Sophie, i genitori di Antoine, che ispirati dal film “La Strada” di Fellini, guidati da un sentimento di libertà e spensieratezza, hanno percorso le strade d’Europa per vent’anni, portando con sé il figlio all’epoca piccolissimo, in pista già a 2 anni». Oggi la compagnia Circ’Hulon esiste ancora e porta in giro i propri spettacoli tra la Francia e l’Italia, facendo approdare Strampalati in Calabria la prima volta tre anni fa.

Strampalati è il secondo appuntamento della rassegna Fuochi – progetto teatrale per Paola Scialis, 4 spettacoli partiti a luglio e fino ad ottobre, che si svolgeranno negli spazi dell’Ex Convento: una chiesa- teatrino che ospita spettacoli e laboratori, un grandissimo spazio all’aperto tra alberi e piante, e un pergolato per le cene sociali e consapevoli. Il progetto è dedicato a Paola Scialis, scomparsa qualche anno fa, ideatrice insieme a Stefano Cuzzocrea del progetto Ex Convento di Belmonte nel 2006.

La rassegna Fuochi, come tutte le iniziative e le attività di Disabitate, sono svolte in modo indipendente senza alcun tipo di contributo da parte di enti pubblici comunali e provinciali.