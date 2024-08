L’esperienza interattiva trasforma il Web in un potente strumento di business

Ar-Tre, prestigiosa azienda italiana nel settore delle cucine in provincia di Pordenone, con oltre 30 anni di esperienza e dedizione alla qualità, ha puntato sull’interattività via web per promuovere l’esperienza e l’artigianalità italiana e fare del web un nuovo canale di business.

Il nuovo sito realizzato dall’agenzia di digital marketing Spider 4 Web ha registrato tra gennaio a maggio 2024 un aumento del 33% delle visualizzazioni tra i risultati di ricerca, un +51% di utenti e un +44% delle sessioni di visita al sito rispetto allo stesso periodo del 2023. Il tutto strizzando l’occhio al mercato straniero, che ama il “made in Italy” grazie alla disponibilità dei contenuti in più lingue.

Questo sviluppo virtuale va nell’ottica di rafforzare la presenza online di Ar-Tre e di fornire strumenti digitali innovativi sia ai clienti finali che ai rivenditori: sul sito è possibile fare una visita virtuale nelle cucine in esposizione, scaricare i cataloghi, vedere le notizie sull’azienda e prendere nota dei consigli degli esperti direttamente nel blog degli specialisti dell’arredamento in cucina.

Uno strumento di comunicazione e di branding verso i propri clienti e potenziali clienti, quindi. Ma non solo.

Il sito web si è presto rivelato anche uno strumento di business e di generazione di nuovi contatti commerciali: grazie a un percorso interattivo e coinvolgente, la piattaforma offre un primo approccio ai clienti, che diventa propedeutico alla visita in negozio.

«È ormai necessario rispondere al meglio alle esigenze di un mercato che è sempre più digitale -dice Lorenza Polesello, titolare di Ar-Tre-. Avevamo la necessità di poter contare su una piattaforma digitale pensata come strumento di lavoro per generare nuove opportunità di business e per gestire in modo più efficace la forza vendita».

«Nel web contemporaneo non basta più avere una vetrina digitale efficace, servono siti che propongano un’esperienza da vivere, facendo leva sull’unicità della proposta commerciale e, ovviamente, che possano essere trovati facilmente sui motori di ricerca -spiega Simone Perenzin, COO di Spider 4 Web-. E per proporre un’esperienza digitale coinvolgente il nuovo sito web che abbiamo realizzato per Ar-Tre va oltre il concetto di semplice catalogo e si presenta come una vera e propria Digital Experience Platform. Offre, cioè, un’esperienza interattiva che guida l’utente nella scoperta delle collezioni, con l’obiettivo di facilitare il contatto con l’azienda sia per privati che per i professionisti e clienti B2B».

«Il nuovo sito realizzato con Spider 4 Web offre una vera e propria esperienza interattiva e una navigazione fluida che guida l’utente a scoprire il rivenditore più vicino o a contattarci per collaborazioni – aggiunge Lorenza Polesello-. Abbiamo avuto da subito un ottimo riscontro in termini di visibilità e apprezzamenti sui contenuti da parte di clienti e partner».

«Realizzare soluzioni di questo tipo è un lavoro che prevede l’intervento di diverse figure professionali: copywriter, SEO specialist, grafici, UX designer, front-end e back-end developer -riprende Perenzin-. E, soprattutto, richiede di seguire una metodologia rigorosa e articolata in più step, assicurando che ogni fase del progetto sia eseguita con la massima cura e professionalità e tagliata su misura sulle necessità del cliente, al fine di definire e implementare una strategia vincente, che ovviamente non si ferma ai confini del sito web ma prende in considerazione tutto l’ecosistema digitale».

In estrema sintesi, questi gli step seguiti da Spider 4 Web per il progetto del riposizionamento sul web del brand di Ar-tre. «Per allineare la comunicazione digitale ai valori del brand e alle esigenze di rivenditori e clienti siamo partiti dalla definizione di una strategia di contenuti sui diversi canali online e sui social network per poi proseguire con un’analisi della grafica e dell’usabilità del sito, con un focus sulla creazione di un’identità digitale distintiva e coordinata – spiega Perenzin-. Per migliorare la visibilità del sito nei motori di ricerca, abbiamo studiato keyword ed espansione semantica e definito l’architettura dei contenuti SEO/UX/conversion oriented, per arrivare quindi alla progettazione della struttura del sito definendo una chiara strategia di conversione, al fine di mettere in risalto le collezioni e guidare l’utente verso la configurazione personalizzata della propria cucina ideale».