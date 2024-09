ANDARE VIA, IMPARARE PER RITORNARE

Se c’è una cosa che un amministratore deve fare è sostenere le ambizioni dei giovani, invogliarli a perseguire sogni e talenti così che un giorno diventino strumento per un’impresa individuale a beneficio di tutta la comunità. Partire, fare esperienza e, poi, ritornare per mettere in pratica quanto si è appreso e imparato lontano da casa, è un valore inestimabile per la crescita e l’emancipazione delle nuove generazioni soprattutto di quelle che vivono nei centri dell’entroterra.

DA LONGOBUCCO A BARCELLONA A PASSO DI DANZA

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Pirillo complimentandosi, insieme all’Amministrazione Comunale, con la maestra Giusy Curcio e con i discenti della scuola di danza Crazy Fitness Style che nei giorni scorsi si sono distinti alla Barcellona Dance Experience 2024.

PLAUSO PIRILLO PER RISULTATI CRAZY FITNESS STYLE A DANCE EXPERIENCE

Tantissimo impegno e tanto lavoro – sottolinea il Primo cittadino – sono il tratto distintivo di questi ragazzi longobucchesi che con grinta, forza e passione hanno conseguito un risultato straordinario e strepitoso che inorgoglisce tutta la nostra comunità.

GIOVANI LONGOBUCCHESI TRIONFANO NELLA CATEGORIA JUNIORES

I giovani ballerini, impegnati nella prestigiosa vetrina catalana, hanno trionfato nella Categoria Juniores, conquistando il primo posto sia nella composizione coreografica che nella disciplina Arti Varie Modern. Questi traguardi – aggiunge il Sindaco – considerati un tempo impensabili per la nostra piccola comunità, riaffermano il talento e l’impegno delle giovani ballerine longobucchesi.

BALLERINI TRASCINATI DAL DINAMISMO DELLA MAESTRA CURCIO

Un particolare plauso gli amministratori lo hanno rivolto alle talentuose allieve Giulia, Maria Pia, Erika, Caterina, Angelica, Graziateresa e alla loro dinamica insegnante, Giusy Curcio. Protagoniste di una performance emozionante, le ballerine hanno incassato un enorme successo di critica tra la gioia dei genitori presenti in Spagna, orgogliosi di vederle brillare su un palco internazionale.

PRONTI A VALORIZZARE ESPERIENZA SPAGNOLA

Oggi il gruppo artistico della Crazy Fitness Style, forte di un’esperienza che li ha messi a confronto con altre realtà continentali, è pronto a rimettersi in gioco con impegno, passione e maggiore consapevolezza che sono l’elemento essenziale per conseguire risultati eccezionali, elevando il prestigio di una piccola comunità come Longobucco su scala europea.