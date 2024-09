Nicole Riso canta il cuore di Roma con Piazza Trilussa

Torna la cantautrice romana Nicole Riso con il singolo Piazza Trilussa evoluzione del progetto in dialetto romano moderno Donna Roma nato nel 2018 con la vittoria su Radio Rai del contest nazionale Dallo stornello al rap

Piazza Trilussa è frutto della collaborazione tra la cantautrice e l’attore scrittore Lorenzo Calvani conosciuto sui social durante la pandemia. “L’ispirazione – ci racconta Nicole – è arrivata assistendo a un suo monologo sulla celebre piazza della movida romana, luogo di ritrovo dei giovani tra i vicoletti di Lungo Tevere e Trastevere pieni di locali caratteristici. Lì i ragazzi si incontrano e cercano di fuggire dalla quotidianità, bevendo e facendo uso di droghe. Piazza Trilussa racconta questa gioventù dormiente, annichilita da una società che non la reputa capace di reagire ‘Famo, dimo, annamo ma restamo muti’”.

VIDEO Piazza Trilussa: https://youtu.be/efRoKJ–Hgg?si

Prosegue Nicole: “Da sfondo c’è una Roma sfigurata da bottiglie rotte e senso di inadeguatezza, ma sempre fiera, maestosa e indulgente, perché ci fa sentire piccoli, ma in fondo degni della sua bellezza”.

Il video mostra una città deserta, surreale, in contrasto con quella piazza che la notte, su quegli scalini, si riempie di gente che a volte ride e scherza, altre si dispera e fa a botte per l’ultimo sorso di vino. Sullo sfondo i gabbiani e i camion della nettezza urbana a ripulire l’insoddisfazione di un’intera generazione. In mezzo a questo scenario un ragazzo e una ragazza che dopo la nottata si incontrano e senza freni inibitori, grazie a un drink di troppo, iniziano a conversare. Una conoscenza che si conclude con un nulla di fatto: neanche quel bicchiere in più li aiuterà a fidarsi l’uno dell’altra.

Protagonisti del videoclip gli attori Lorenzo Calvani e Giulia Vannini, regia di Gabriele Guerrieri, riprese di Leonardo Sorrentino, montaggio di Riccardo Paro. Il brano vede la direzione artistica di Rebecca Palazzolo (ha anche suonato basso e drum machine) per lo studio RebTheProd, mix e mastering sono di Andrea Mattia (ha anche suonato la batteria), alla chitarra Samuel Stella che segue il progetto dalla sua nascita. La produzione è della storica emittente romana Radio L’Olgiata Media Group. Piazza Trilussa è su tutte le piattaforme digitali.