A Bologna venerdì 13 settembre dalle 14:30 è in programma un convegno formativo condiviso dal CUP-ER con la Regione Emilia-Romagna sul divario di genere, con uno sguardo alle sfide per il futuro delle lavoratrici. Al centro del dibattito un piano di azioni concrete ed inclusive promosso dal Comitato regionale, a tutela e promozione del ruolo professionale e sociale delle donne.

La disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro è una questione che, nel contesto attuale, presenta l’esigenza e l’urgenza di essere approfondita concretamente. Non accenna a colmarsi infatti il divario tra uomini e donne sia in termini di retribuzione che di accesso alle posizioni apicali.

In questo contesto, il Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna (CUP-ER), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, organizza il convegno dal titolo “Verso l’Uguaglianza di Genere – Il cammino delle professioni in Emilia-Romagna” il giorno venerdì 13 settembre dalle ore 14:30 nell’Aula Magna del Palazzo della Regione, in Via Aldo Moro 30, a Bologna.

Riflettere su tali tematiche e trovare soluzioni tangibili è fondamentale per garantire una reale parità di opportunità tra uomini e donne, soprattutto in territori come quello dell’Emilia-Romagna, innovativo e attento al ruolo delle professioniste.

Il nuovo appuntamento per il cammino delle pari opportunità in Emilia-Romagna sarà utile a comprendere da una parte i gap esistenti all’interno delle varie realtà ordinistiche e dall’altra parte il percorso intrapreso verso l’adozione di politiche di genere concrete, evidenziando al contempo il lavoro del CPO – Coordinamento delle Pari opportunità – del CUP ER.

L’evento, moderato dalla giornalista Deborah Annolino, si aprirà con i saluti del Presidente del CUP-ER, Alberto Talamo e per la Regione Emilia-Romagna della presidente Irene Priolo.

Interverranno:

Barbara Lori, Assessora per le Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna;

Cecilia Robustelli, Professoressa ordinaria Università UNIMORE;

Simona Lembi, Responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna;

Stefano Foglia Coordinatore del CPO-CUP dell’area metropolitana di Bologna.

Il pomeriggio si concluderà con una tavola rotonda con le professioniste e i professionisti aderenti al CUP-ER per “scattare una fotografia” sul cammino delle pari opportunità nel mondo ordinistico attraverso questi ultimi anni, con uno sguardo alle ripercussioni della pandemia del Covid-19. Le riflessioni finali del dibattito saranno affidate a Maria Teresa Bonanni delegata responsabile CPO pari opportunità.