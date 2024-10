ATTI INTIMIDATORI AD AZIENDE AGRICOLE

Non solo la comunità, ma l’intera Sibaritide siano uniti nel fare muro contro ogni forma di inquinamento della vita sociale ed economica dei nostri territori. Perché è di questo che si tratta: con l’ennesimo atto intimidatorio perpetrato in queste ore ai danni di ben cinque esperienze imprenditoriali della zona Timparella, cuore della produzione agricola di quest’area, tra le più importanti per la coltivazione delle clementine non solo della regione, ma di tutta Italia, sono state colpite le aziende e gli uomini e le donne che vi lavorano quotidianamente.

SOLIDARIETÀ A PRODUTTORI E LAVORATORI: PREPOTENZA INACCETTABILE

È quanto dichiara il consigliere comunale e regionale Pasqualina Straface esprimendo vicinanza e solidarietà a tutti i produttori che hanno purtroppo subito attraverso questi gesti di prepotenza inaccettabili, danni economici, disagi e rallentamenti nell’attività.

AUTORITÀ COMPETENTI FACCIANO LUCE

Auspichiamo che le autorità competenti possano presto fare luce sui responsabili e riportare serenità in chi lavora e produce per lo sviluppo di questa Città, di questo territorio e della Calabria.