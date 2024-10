Lamezia Terme poliziotti salvano la vita di una persona che voleva suicidarsi

La Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato, tramite il Segretario Generale Provinciale, Rocco Morelli, si congratula con i colleghi della squadra volante del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme che, congiuntamente ad una pattuglia dei Carabinieri, hanno salvato la vita ad un uomo, che nella serata di ieri, ha tentato il suicido mediante impiccagione. “Ricevuta la richiesta di aiuto, i colleghi, – dice il Segretario di Fsp Polizia – intervenivano prontamente, nonostante l’abitazione si trovasse in zona impervia, e l’uomo, dapprima incosciente, veniva slegato e posizionato in sicurezza, riuscendo così a respirare in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Ancora una volta – conclude il Segretario Generale Provinciale dell’ Fsp di Catanzaro – un plauso a questi valorosi angeli che ogni giorno vigilano per la sicurezza di ogni cittadino.