Turismo e accessibilità: a Palermo nuovi percorsi esperienziali con Tourability

Tourability continua a creare opportunità e consapevolezza sull’importanza dell’accessibilità in Sicilia: iscrizioni aperte per partecipare a tre laboratori, che saranno avviati il 24 ottobre nel capoluogo grazie al progetto finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Favorire il turismo accessibile nell’Isola è stato uno degli principali obiettivi centrati da Tourability durante l’estate 2024, a partire dalle prossime settimane il progetto svilupperà nella Sicilia Occidentale nuovi percorsi esperienziali, inclusivi e completamente gratuiti. Per partecipare è possibile fare richiesta inviando una mail all’indirizzo laboratori@tourability.it. Le attività a Palermo sono svolte dal Distretto di Azione Solidale (DAS) in sinergia con Mezzogiorno Foundation, sponsor del progetto, sono orientate a giovani persone con disabilità dai 7 ai 25 anni e sono anche aperte a coloro che desiderano vivere un percorso di cittadinanza attiva al fianco dei soggetti fragili.

Con “Palermo per tutti” si andrà alla scoperta del patrimonio storico, artistico e monumentale della Città di Palermo con sei appuntamenti: dopo l’esplorazione introduttiva nella Cooperativa Sociale Autismi di Palermo, sarà organizzato un tour lungo il percorso Arabo Normanno per apprezzare il pregio e l’accessibilità di ogni sito.

Con “Sapori differenti gusto unico” si farà un viaggio culinario per conoscere la cucina dell’Isola grazie al percorso di apprendimento sulle più famose ricette della tradizione siciliana. Le attività ai fornelli saranno eccezionalmente curate dallo chef Salvo Terruso, il cuciniere palermitano più noto sui social come “Pastaio Matto” e si svolgeranno nella Cooperativa Sociale Autismi di Palermo (ndr, date e orari saranno comunicati successivamente, a chiusura iscrizioni). Tra pietanze dolci e salati, con la riscoperta della manualità e l’attivazione di quattro sensi, si svilupperà la creatività degli aspiranti chef che in sei incontri cucineranno e pianificheranno uno speciale menù per una cena che sarà realmente servita a fine laboratorio. Con “Avventura senza barriera” si potranno vivere sei giornate di divertimento in un ambiente sicuro e accessibile, l’Eco Campus Casaboli di Monreale (PA). Tra passeggiate ed esperienze emozionati, sportive e sensoriali si potranno scoprire le meravigliose sorprese che riserva il turismo naturalistico.

«Tourability non è solo un progetto di inclusione – afferma il presidente di Mezzogiorno Foundation Tommaso Di Matteo – ma una visione replicabile che promuove il turismo etico e responsabile. Guardando al futuro, il nostro impegno dev’essere rivolto a un meridione più accogliente, dove ogni persona indipendentemente dalle proprie capacità, possa apprezzare le bellezze del nostro patrimonio culturale e naturale».

«Anche Palermo diventa più accessibile con Tourability e l’avvio delle attività laboratoriali diversificate – spiega Francesco Cauchi, advisor di Tourability – che garantiscono nuove opportunità di viaggi culturali, culinari e naturalistici aperte a tutti. Abbiamo anche attivato dei tirocini formativi coordinati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA Catania 2 per il coinvolgimento lavorativo di persone con disabilità in aziende della Sicilia Occidentale».

Sono 15 i tirocinanti con disabilità già selezionati a Palermo per svolgere attività nel settore turistico e ricreativo, le aziende possono candidarsi per accoglierli inviando una richiesta via mail all’indirizzo tirocinio@tourability.it .