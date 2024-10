UNICAL FUCINA DI GENI, STRAFACE SI COMPLIMENTA CON 74 RICERCATORI

L’Università della Calabria si riconferma, qualora ve ne fosse mai stato bisogno, fucina prestigiosa e apprezzata di geni e talenti in grado di offrire al mondo intelligenze e competenze preziose e straordinarie. È, anche questa, la dimostrazione del valore e dei contenuti di questa terra e delle potenzialità che essa continua ad alimentare ed a condividere, con sempre maggiore consapevolezza.

PRESTIGIOSA SELEZIONE STILATA DALLA UNIVERSITÀ DI STANDFORD

È quanto dichiara il Presidente della terza commissione consiliare sanità, attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale Pasqualina Straface, esprimendo soddisfazione per la presenza di ben 74 docenti calabresi nella prestigiosa classifica dei migliori ricercatori al mondo, stilata dall’Università di Stanford.

APPREZZAMENTI IN SETTORI DIVERSI: DA MEDICINA CLINICA AD INGEGNERIA

È particolarmente significativo – aggiunge – che questi riconoscimenti spazino tra settori tra i più diversi, a dimostrazione della qualità dell’offerta formativa dell’Ateneo di Arcavacata a tutto campo: dalla chimica alla medicina clinica, dalle tecnologie strategiche all’ingegneria, dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione fino alla psicologia e alle scienze cognitive.

L’AUSPICIO: QUESTE COMPETENZE SIANO A SERVIZIO CRESCITA REGIONE

L’auspicio – conclude la Presidente Pasqualina Straface – è che queste giovani competenze possano continuare eventualmente a perfezionarsi e comunque essere a servizio dello sviluppo di questa terra, contribuendo alla sua crescita, offrendo le risposte professionali migliori in tutti i settori.

QUALITÀ FORMAZIONE E COMPETENZE SFIDA COMPETITIVA PER LA CALABRIA

Sulla qualità della formazione e sull’elevazione delle competenze – sottolinea – si giocheranno le sfide competitive più importanti e decisive, soprattutto per il Mezzogiorno. Ed è con questa chiave di lettura che la Regione Calabria guidata da Roberto Occhiuto ambisce a stimolare sia il ritorno dei nostri tanti cervelli sparsi in Italia e nel mondo, favorendo un generale clima di fiducia; sia investendo direttamente nell’accrescimento delle occasioni di formazione, come da ultimo, lo stanziamento di 12 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie del concorso nazionale finalizzate all’assegnazione di borse di specializzazione medica e che consentirà agli atenei calabresi di inserire ben 100 medici come specializzandi nei reparti connessi alle Facoltà di Medicina.