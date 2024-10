Napoli, il Teatro Sannazaro ospita “I Colori della Musica 2024”

Napoli, 30 ottobre 2024 – E’ iniziata ieri sera, mercoledì 29 ottobre, la nuova edizione della rassegna “I Colori della Musica”, in programma a Napoli, presso il Teatro Sannazaro, con un cartellone di nove spettacoli che, fino al 3 dicembre 2023, vedrà salire sul palco un parterre di artisti di prestigio che proporranno un contaminazione di generi, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale legato alla canzone classica e moderna napoletana e della sua capacità di parlare al mondo.

La rassegna “I Colori della Musica” è organizzata dall’Associazione Culturale Musicant, con il contributo del Ministero della Cultura, il patrocinio della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, mentre la Direzione Artistica affidata a Francesco Sorrentino e Lino Vairetti.

La rassegna è stata inaugurata dallo spettacolo “Malvarosa” di Flamenco Tango Neapolis progetto artistico nato nel 2009 e diretto da Salvo Russo. La Canzone Napoletana, culla di storia, cultura e tradizioni, incontra il Flamenco ed il Tango argentino, integrandoli in un’originale contaminazione di stili, in uno spettacolo che ha catturato la mente ed il cuore degli spettatori

Questo il cartellone degli altri spettacoli in programma:

Giovedì, 31 ottobre 2024, alle ore 21:00, ‘O Curnuto Immaginario, con Peppe Parisi e la partecipazione di Giovanni Mauriello, opera buffa su libretti del ‘700, prima rappresentazione assoluta. Revisione ed adattamento di Franco Cutolo. Musiche di Giovanni Paisiello e Domenico Cimarosa.

Venerdì 1° e sabato 2 novembre 2024, alle ore 21:00, sarà di scena Valentina Stella con lo spettacolo Nannì. La sua voce è la voce di Napoli al femminile, antica e moderna, ricca di sfumature capaci di proiettare chi l’ascolta in un vortice di emozioni dove si passa dalla malinconia, o più napoletanamente a’pucundria alla più pura energia e vitalità, Valentina Stella è senza dubbio una delle maggiori interpreti del panorama musicale partenopeo.

Martedì, 5 novembre 2024, alle ore 21:00, è il turno di Mario Maglione, protagonista dello spettacolo musicale “Parole d’ammore”, pensato in esclusiva per I Colori della Musica 2024. Un live intimo e suggestivo, con le più belle melodie della canzone classica Napoletana, della quale Mario è da sempre un attento divulgatore. Nicolardi, Totò, Murolo, Bovio, Tagliaferri, sono i compagni di viaggio di Maglione, attraverso indimenticabili melodie.

Mercoledì, 6 novembre 2024, alle ore 21:00, Lalla Esposito porta in scena “E primme vase tuoi ll’aggia avute io”, l’amore per Raffaele Viviani. L’amore attraverso le parole, la musica, le canzoni, il teatro del grande maestro napoletano. Un viaggio nell’universo dei sentimenti, un omaggio ad una delle voci più illustri e struggenti della città di Napoli. Arrangiamenti e pianoforte: Mimmo Napolitano; Sax e clarinetto: Giuseppe di Colandrea.

Martedì, 12 novembre 2024, alle ore 21:00, Raffaello Converso porta sul palco il repertorio partenopeo, dalla villanella cinquecentesca alla canzone melodica della metà del 900, fino a quella del periodo del dopoguerra, musicalmente rivisitato in un sound di etnia mediterranea. Questo progetto rappresenta un’altra esclusiva per i Colori della Musica 2024.

Martedì, 26 novembre 2024, alle ore 21:00, la magia del sax di James Senese sarà di scena sul palco del Teatro Sannazaro, in una tappa del tour “Stiamo cercando il mondo”. A più di quarant’anni dal suo esordio come solista, James Senese torna sulla scena musicale con un lavoro sincero e appassionato, mantenendo fede a quella urgenza espressiva che lo ha portato in quasi sessant’anni di musica, dagli Showmen con Mario Musella a Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, passando per il legame profondo con Pino Daniele, a diventare un punto di riferimento per molte generazioni di musicisti e protagonista assoluto di quella rivoluzione culturale che è stata il Neapolitan Power.

Martedì, 3 dicembre 2024, alle ore 21:00, saranno le note del piano di Roman Noisbaum & NCDC a chiudere l’edizione 2024 de “I Colori della Musica” con lo spettacolo “Reflections”. Roman Noisbaum è uno dei migliori pianisti della sua generazione, il suo modo di suonare si distingue per l’intelligenza, la sottile individualità e la perfezione tecnica. “Reflections” nasce dall’unione di cinque artisti (quattro danzatori e un pianista), ciascuno con una diversa estrazione artistica, i quali, attraverso la loro arte, portano in scena il bisogno di raccontare la loro storia, riflettenedosi l’uno con l’altro, creando una sorta di effetto specchio.