In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Vittorio De Sica, esce per la casa editrice Gremese International, in una doppia edizione italiana e francese, il volume “Tutto su Vittorio De Sica”, un’opera di vasto impegno culturale ed editoriale a cura di Jean Gili e Piero Spila.

Il libro, per il numero e il prestigio dei collaboratori coinvolti (più di 40, italiani e francesi, critici, storici del cinema, testimoni), è la più completa e approfondita antologia critica dedicata a Vittorio De Sica, Maestro del cinema italiano e internazionale, celebrato nella sua poliedrica attività di attore, regista, personaggio televisivo e chansonnier di successo.

Il libro, nella forma di un dizionario antologico di quasi 500 pagine e più di 100 “voci” (i film, le star, gli avvenimenti, i premi internazionali, i temi) ripercorre l’intero itinerario artistico di De Sica e ne presenta l’opera con un linguaggio critico puntuale ma non specialistico, in modo di consentire un’agevole consultazione, ideale per chiunque voglia conoscere meglio o scoprire i molteplici aspetti di un Autore che continua a regalare meraviglie e sorprese.

Completano “Tutto su Vittorio De Sica” un’ampia biografia commentata, una selezione di dichiarazioni e interventi del regista e, soprattutto, un inserto fotografico a colori di 64 pagine.

Il volume è pubblicato contemporaneamente in Italia e Francia, a significare lo speciale legame intrattenuto da De Sica con il paese d’oltralpe (dove ha vissuto a lungo partecipando, come attore, a film memorabili come I gioielli di Madame de … di Ophüls).

A essere sottolineata è l’originalità di un’opera creativa che ha aperto strade nuove, poi percorse da altri. Come sottolinea René de Ceccatty nella prefazione, “Probabilmente non avremmo avuto Uccellacci e uccellini di Pasolini senza Miracolo a Milano. E Ladri di biciclette, in tono più dolce e sentimentale, già annuncia la tragica crudeltà di Accattone e Mamma Roma o la disperazione allucinata e meravigliosa de La strada di Fellini”.

Per ricordare il regista, sono previste numerose presentazioni del volume a lui dedicato. Si comincia a Parigi, il 13 novembre, giorno del cinquantesimo anniversario della morte dell’Artista, presso la Mairie del XIII Arrondissement della città. All’evento presenzieranno i curatori e numerosi collaboratori dell’opera. La prima presentazione italiana avverrà invece il 22 novembre, a Sora, città natale di Vittorio De Sica, a cui l’Artista è sempre rimasto sentimentalmente legato. Seguiranno altre presentazioni, che saranno annunciate al momento.

Nella copertina del libro è presente l’opera di David Parenti Fra le rughe del tempo i segni del tuo passaggio, una raffinata matita su carta giapponese realizzata nel 2023-24.

Con “Tutto su Vittorio De Sica”, Gremese Editore invita gli appassionati e i nuovi lettori a riscoprire l’eredità senza tempo di un artista che ha saputo raccontare l’essenza dell’Italia e toccare le corde del cuore di un pubblico interenazionale.