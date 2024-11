A JazzAmore arriva Ramon Montagner

Sarà Ramon Montagner, talentuoso batterista brasiliano, ad esibirsi il prossimo sabato 16 novembre alle 21,00 al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria. Spesso riconosciuto per il suo lavoro con la vivace band São Paulo Ska Jazz, Ramon non è solo un esecutore, ma una figura influente nel mondo del jazz e dello ska, fondendo perfettamente suoni tradizionali brasiliane con elementi di jazz moderno.

Il suo lungo percorso musicale include collaborazioni straordinarie, workshop in diversi continenti e album influenti che hanno cementato il suo contributo alla cultura musicale carioca nel mondo.

Ramon ha iniziato il suo viaggio musicale plasmandosi attraverso le influenze diversificate di musicisti e stili musicali. Artisti come Johnny Alf e i ritmi del samba brasiliano tradizionale hanno lasciato un segno indelebile sul suo suono, elevando la sua musica con strati di ritmo e melodia.

Ha avuto diverse collaborazioni famose come Hermeto Paschoal, Mané Silveira, Sizão Machado tra gli altri.

Il punto di svolta nella carriera di Ramon Montagner è arrivato con l’uscita del suo album acclamato dalla critica, “Atemporal”. Questo capolavoro del 2012 ha segnato una tappa significativa, mescolando una notevole abilità musicale con una narrazione coinvolgente attraverso le canzoni. L’uscita in vinile ha catturato l’attenzione sia dei fan che dei critici, portando a posizioni elevate in classifica e riconoscimenti all’interno della scena musicale brasiliana.

Man mano che il buzz attorno alla sua musica cresceva, crescevano anche le opportunità di esibirsi in festival e locali rinomati. Le apparizioni sui media e i progetti collaborativi hanno solo potenziato la sua crescente fama, stabilendo Ramon come un nome di riferimento nella musica jazz e ska. I suoi contributi affascinanti sono stati riconosciuti con premi e nomination, solidificando ulteriormente la sua reputazione come artista impegnato a superare i confini musicali.

Tra il 2016 e il 2017 la sua esibizione internazionale ha guadagnato ancora più risalto, Ramon Montagner è stato in diverse città della Cina tenendo seminari sulla musica brasiliana, terminando all’Università di Shanghai. Anche nel 2017 è stato presente al Nine Beats Summer Drum Camp.

La sua notorietà fuori dal Paese si consolida ulteriormente nel 2018, tenendo così workshop nei principali conservatori dei Paesi Bassi, passando per Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Tilburg e Breda. Nel 2019 è stato in tournée e si è esibito in Italia, Portogallo e Stati Uniti, dove ha tenuto la suddetta masterclass presso CALARTS in California.

L’improvvisazione caratteristica delle leggende del jazz combinata con l’essenza energica dello ska ha reso unico e riconoscibilissimo il suono del batterista brasiliano, permettendogli di sperimentare con vari generi e sviluppare uno stile distintivo.

Tra i suoi numerosi lavori strumentali figurano São Paulo Ska Jazz, Michel Limma Trio, Rogério Rochlitz Quartet, Rogério Botter Maio Noneto oltre al suo gruppo.

L’artista si esibirà con Guido Di Leone alla chitarra, Francesca Leone alla voce, Francesco Lo Mangino al sax e Gianluca Fraccalvieri al basso.