ANNA VOLTOLINI NUOVA SEGRETARIA GENERALE DI SOCIAL IMPACT AGENDA PER L’ITALIA

Social Impact Agenda per l’Italia (SIA) annuncia la nomina di Anna Voltolini a Segretaria generale dell’Associazione, che rappresenta il punto di riferimento della finanza a impatto (impact investing) nel nostro Paese, riunendo nel proprio network investitori e operatori finanziari, imprese sociali, market builder e istituzioni filantropiche.

Anna Voltolini è attualmente Managing Director di CGM, Consorzio nazionale della cooperazione sociale, organizzazione già socia di Social Impact Agenda per l’Italia, e membro del Consiglio di Amministrazione di NEMOLab, Center for Scientific Research and Technological Innovation Neurological Field.

Voltolini arriva in SIA con un’esperienza decennale nella gestione di processi organizzativi, nello sviluppo strategico dell’organizzazione e nella gestione di relazioni istituzionali di livello nazionale e internazionale.

Dopo gli studi in Lettere e un Master in Management culturale presso l’Università degli Studi di Trento, ha lavorato prima nell’ambito della cultura e del welfare culturale, in particolare come consulente di enti culturali e privati. Successivo a queste esperienze l’ingresso nel mondo della cooperazione sociale ove si è dedicata in particolare alla relazione tra innovazione, impatto e sostenibilità per lo sviluppo dell’ecosistema dell’economia sociale in Italia. Ha affiancato negli anni numerose imprese sociali e altre organizzazioni nei loro percorsi di crescita e ha recentemente conseguito una Specializzazione Executive in Sustainability and impact leadership presso la Graduate School of Management del Politecnico di Milano e presso l’Università degli studi di Torino in misurazione e valutazione d’impatto.

Nello svolgimento dell’incarico quale Segretaria Generale di Social Impact Agenda per l’Italia, Anna Voltolini manterrà la carica di Managing Director di CGM.

“Sono molto felice di dare il benvenuto ad Anna Voltolini nel ruolo di Segretaria generale di Social Impact Agenda per l’Italia. Siamo sicuri che con il suo lavoro saprà continuare l’impegno profuso da Filippo Montesi nell’accrescere la rete italiana della finanza a impatto, aprendo nuove e proficue prospettive di collaborazione tra l’ecosistema impact e quanti operano, a tutti i livelli, per un’economia generativa di impatto sociale e ambientale positivo” – ha dichiarato Giovanna Melandri, Presidente di Social Impact Agenda.