TORINO CAPITALE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE

“Torino capitale dell’innovazione. Complimenti alla Città di Torino, al sindaco Lo Russo, all’assessore Foglietta e a tutte le realtà istituzionali che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Un grande risultato frutto di attenzione, sensibilità, competenze e determinazione nel campo dell’innovazione. Da anni Torino è un punto di riferimento, a livello italiano e non solo, e come Fondazione Italia Digitale siamo fieri di aver scelto fin dal 2022 il capoluogo piemontese per il Festival digitale popolare, trovando fin da subito grande collaborazione da parte dell’amministrazione e di tante realtà della città. Questo risultato dà ulteriore valore a questo percorso e alle tante iniziative d’innovazione che hanno Torino al centro”.

È quanto si legge in una nota del Presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo.