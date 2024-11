Christmas Town trasforma Catania in meta natalizia del Sud Italia

Fare un viaggio nella magica atmosfera natalizia è una delle più indimenticabili esperienze che trasforma il sogno in realtà per molti bambini, e perché no, anche per gli adulti che credono nella magia del Natale.

La Sicilia – dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 – diventerà una delle mete del turismo natalizio e riserverà grandi sorprese: nel Centro fieristico Le Ciminiere nella città di Catania alle pendici dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, sarà allestito il più grande Parco dedicato al Natale del Sud Italia. Il tanto atteso villaggio a tema è Christmas Town. Il desiderio per migliaia di visitatori di condividere una felice e gioiosa giornata continua a crescere e sarà emozionante viverlo tra numerose attrazioni, parate natalizie, spettacoli, brillanti boulevard, giostre, tutto compreso nel biglietto d’ingresso.

Il più bel regalo di Natale che si possa fare sono proprio i biglietti per Christmas Town, disponibili online o presso il Christmas Town Express – la biglietteria ufficiale a Centro Sicilia – dove si potrà anche ricevere una speciale confezione regalo oro con la scritta perfetta da mettere sotto l’albero e da consegnare per sorprendere grandi e piccini. Le famiglie, le scuole, i gruppi d’amici, le coppie varcata la soglia d’ingresso del villaggio potranno trascorrere un’intera giornata affascinati dall’intrattenimento di Christmas Town, senza limiti di permanenza, pattinando sul ghiaccio nella pista adatta anche ai dilettanti e a chi non ha mai pattinato, sarà possibile vedere un tradizionale film nel Cinema di Natale e vivere nello stupore degli spettacoli di magia, di circo e di musical che saranno in scena nei tre grandi teatri Magic Show, Christmas Circus e Musical sul Grinch.

Sarà anche possibile incontrare i meravigliosi personaggi delle danzanti parate come renne, schiaccianoci e pupazzi di neve, gustare prelibatezze e divertirsi nelle numerose attrazioni a tema, dalla Giostra dei Cavalli al Christmas Big Balls, alla Giostra delle Slitte Volanti che è una delle due esistenti in Italia appositamente creata per Christmas Town. Nella grande Fabbrica dei Giocattoli e nell’immensa Casa di Babbo Natale di 400 mq, saranno gli elfi a fare strada ai visitatori; e per i più piccoli saranno allestite tre grandi aree gioco da Lego, Barbie e Hot Wheels.

Altra straordinaria novità sarà “La Cena con Babbo Natale” un esclusivo evento all’interno di “Christmas Town” nel nuovissimo “Ristorante di Natale” che sarà inaugurato in questa edizione. Una serata speciale da trascorrere con Babbo Natale, Mamma Natale e i loro elfi. Un’atmosfera unica e una cena deliziosa con i migliori sapori delle feste, con piatti che incantano la vista e il gusto.

Con il biglietto giornaliero si potrà entrare a qualunque ora si preferisca entro gli orari di apertura e chiusura del Villaggio. Con il biglietto serale l’ingresso è consentito dalle ore 19 (fino a chiusura del Village fissato per le 23,00).

Tutte le attrazioni saranno incluse, ad esclusione della Ruota Panoramica che prevede un biglietto a parte da acquistare direttamente in loco.