LONGOBUCCO, NESSUN RITARDO SUI LAVORI DELLA SILA-MARE

Sila – Mare, prima del mese di dicembre saranno effettuate le prove di carico con il collaudo statico e all’inizio del nuovo anno 2025 la struttura sarà messa in esercizio provvisorio: sarà subito percorribile dal bivio del Manco al bivio di Caloveto, in attesa del completamento del collaudo tecnico-amministrativo.

PUNTO SITUAZIONE PRESIDENTE STRAFACE CON GIUNTA PIRILLO

A comunicarlo agli amministratori di Longobucco è stata questa mattina (giovedì 21) la presidente della terza commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface che insieme al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici Claudio Moroni si è confrontata con il Primo Cittadino Giovanni Pirillo, insieme agli assessori Serafino Greco ed Erminia Madeo ed al consigliere Pietro Vulcano.

IN CONCOMITANZA ALTRI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATE

Nel corso dell’incontro, utile a fare il punto della situazione sullo stato dell’arte dei lavori sui quali la Giunta Regionale guidata dal Presidente Occhiuto continua ad investire massima attenzione, è stato chiarito che il cronoprogramma degli interventi prosegue senza ritardi e che, in concomitanza ai lavori strettamente legati alla Sila – Mare si stanno eseguendo anche lavori di messa in sicurezza di alcune scarpate, connesse all’opera.