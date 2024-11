DALL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ALLA PREVENZIONE

Educazione all’esercizio quotidiano della legalità, della trasparenza e della cittadinanza responsabile; promozione della cultura della prevenzione e della salute; parità di genere ed educazione civica. Sono, questi, alcuni dei diversi temi oggetto degli eventi che consentono la connessione e la comunicazione con il mondo esterno all’ambiente scolastico e che continuano a fare dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana un autentico laboratorio di idee e di didattica fatta con e nella società, promuovendo cultura, merito, formazione, responsabilità e civismo a 360 gradi.

IL DIRIGENTE: OLTRE LE COMPETENZE, PROMUOVIAMO CIVISMO E RESPONSABILITÀ

Nell’ambito del percorso di valorizzazione e promozione delle tante competenze professionali qualificate opzionabili nell’ampio ventaglio formativo e di indirizzi, il Majorana guidato dal dirigente Saverio Madera continua ad ospitare momenti di confronto e crescita con esperti esterni destinati agli studenti e alle studentesse dell’intera comunità. – Dalla Giornata di prevenzione del diabete all’evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne NON UNA DI MENO, passando dall’appuntamento dedicato ai rischi del radon. Sono, questi, solo alcuni, in ordine di tempo, degli eventi che hanno visto confrontarsi studenti ed esperti.

ORIENTAMENTO IN USCITA CON GUARDIA DI FINANZA E MARINA MILITARE

Destinati agli studenti delle classe quarte e quinte di tutti e tre gli indirizzi, Industriale, Agrario e Alberghiero, i due diversi momenti di orientamento in uscita, coordinati dai docenti con funzione strumentale orientamento Giovanna Elvi Trombino, Fiorenza Urso e Riccardo Avena, hanno visto il faccia a faccia tra gli uomini e le donne in uniforme della Marina Militare e della Guardia di Finanza e gli studenti del Majorana per i quali l’Istituto prevede, nell’ambito dell’attività motoria ospitata nel palazzetto multi-funzionale di via Nestore Mazzei, uno dei più grandi del territorio, anche la preparazione fisica per affrontare i concorsi. – Nel corso dell’incontro con la Guardia di Finanza, alla presenza del Capitano Sergio Minervini, comandate della compagnia di Corigliano-Rossano, si è tenuta una dimostrazione con i cani anti-droga per spiegare quali sono le attività specifiche.

OPEN DAY, CON LA PRIMA DEL CLIP, PARTITO ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Oggi, venerdì 29 novembre, con la consegna dei nuovi depliant per i tre indirizzi e con la prima visione dei clip ufficiali che nelle scorse settimane hanno trasformato tutte le sedi della grande scuola in unico set cinematografico, si è partiti con la presentazione dell’offerta didattica complessiva del Majorana agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado. Da domani, sabato 30 novembre, invece, tutti e tre gli istituti, il tecnico Industriale (in via Nestore Mazzei), l’istituto tecnico Agrario e l’istituto professionale Alberghiero, di contrada Frasso, apriranno le porte di aule, laboratori e spazi che ospitano quotidianamente momenti di formazione e crescita.

IL MAJORANA ACCOGLIERÀ STUDENTI E FAMIGLIE TUTTI I SABATO FINO A GENNAIO

l Majorana accoglierà gli studenti chiamati a fare la scelta sul percorso scolastico da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado anche i prossimi sabato 14 e 21 dicembre 2024 ed i sabato 11, 18 e 25 gennaio 2025, sempre dalle ore 15:30 alle ore 18:30.