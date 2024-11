SentinelOne è stata inserita nella Deloitte Technology Fast 500 List

Milano – 29 novembre 2024 – SentinelOne (NYSE: S), leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, è stata inserita per il sesto anno consecutivo nella Deloitte Technology Fast 500 del 2024, una lista che ogni anno raccoglie le aziende del settore tecnologico, dei media, delle telco, del life sciences, del fintech ed energy tech in maggiore crescita negli Stati Uniti e Canada. Con un notevole incremento dei ricavi pari all’808% tra il 2019 e il 2023, SentinelOne si è classificata al numero 145 della classifica e ha conquistato il primo posto tra i vendor di sicurezza quotati in borsa.

“L’innovazione, la digital transformation e la discontinuità degli standard sono in primo piano nella classifica Technology Fast 500 di quest’anno, e non c’è modo migliore per celebrare i 30 anni della nostra iniziativa”, ha dichiarato Christie Simons, partner di Deloitte & Touche LLP e industry leader per la tecnologia, i media e le telco all’interno della practice Audit & Assurance di Deloitte. “Le aziende premiate hanno dimostrato un impegno continuo per la crescita e straordinarie capacità nel promuovere i nuovi progetti. Ci congratuliamo con i vincitori di quest’anno: è un momento di grande innovazione”.

Con l’aggiornamento sugli utili di SentinelOne ottenuti nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, i ricavi totali sono aumentati del 33% arrivando a 199 milioni di dollari, rispetto ai 149 milioni di dollari registrati nel trimestre precedente, e il fatturato generato da abbonamenti pluriennali (ARR) è cresciuto del 32% salendo a 806 milioni di dollari, rispetto ai 612 milioni di dollari del trimestre precedente.

“Nell’ultimo decennio, SentinelOne ha promosso le innovazioni che stanno rivoluzionando la sicurezza informatica”, ha sottolineato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “Proseguiamo con l’obiettivo di realizzare una cybersecurity autonomous e intelligente per il futuro e a far sì che la nostra leadership tecnologica si trasformi in leadership di mercato, garantendo una crescita di livello”. Il riconoscimento come azienda di Deloitte Technology Fast 500 convalida le strategie, la solidità del nostro business e il valore da noi offerto”.

Poiché il contesto delle minacce continua a evolversi e a diventare più complesso, le aziende sono alla ricerca di una soluzione di sicurezza all’avanguardia che garantisca la resilienza aziendale e una difesa informatica di livello mondiale, e SentinelOne è in grado di offrirla. La piattaforma Singularity™ alimentata dall’AI è protagonista nelle più importanti valutazioni del settore, tra cui il Magic Quadrant™ 2024 di Gartner® per le piattaforme di protezione degli endpoint, le valutazioni ATT&CK di MITRE, Peer Insights di Gartner e il G2 Grid per le piattaforme di protezione delle applicazioni native in cloud. SentinelOne è stata anche premiata come “Migliore soluzione di sicurezza aziendale” e “Migliore soluzione di sicurezza per gli endpoint” nell’ambito degli SC Awards 2024, e Purple AI è stato premiato tra le 50 “Innovazione dell’anno” di CyberScoop.

“La nostra tecnologia è pensata per proteggere aziende, enti pubblici e service provider di ogni dimensione con una sicurezza intelligente e automatizzata, mentre la nostra architettura offre un vantaggio ai clienti e ai partner che cercano una protezione di sicurezza avanzata per vincere le sfide di oggi e di domani”, ha concluso Weingarten.

Tutti i marchi citati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende.

About Deloitte Technology Fast 500 del 2024

Giunta alla 30° edizione, la Deloitte Technology Fast 500 fornisce una classifica delle aziende tecnologiche, dei media, delle telco, del settore life sciences, delle fintech e delle tech energy in maggiore crescita – sia pubbliche che private – del Nord America. I vincitori del premio Technology Fast 500 sono selezionati in base alla crescita percentuale del fatturato dell’anno fiscale dal 2020 al 2023.

Per essere idonee al premio Technology Fast 500, le aziende devono possedere proprietà intellettuale o tecnologia proprietaria venduta ai clienti in prodotti che contribuiscono alla maggior parte del fatturato dell’azienda. Le società devono avere un fatturato di esercizio di base di almeno 50.000 dollari e un fatturato dell’anno in corso di almeno 5 milioni di dollari. Inoltre, le aziende devono essere in attività da almeno quattro anni e avere la sede centrale in Nord America.