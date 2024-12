NOSTALGIA CANAGLIA A VERONA, IL CAPODANNO È 90 WONDERLAND

l 31 dicembre il Palariso di Isola della Scala, nel Veronese, si trasformerà in un vero e proprio tempio della musica e dell’intrattenimento grazie al famoso format “90 Wonderland”. Una notte unica per salutare il nuovo anno in grande stile, celebrando i mitici anni ’90 tra Spider Man, Mario Bros e tante nostalgiche sorprese

Isola della Scala, nel Veronese, è pronta a brillare nella notte di San Silvestro con un evento unico, il “90 Wonderland”, il famoso format itinerante targato Anni Novanta trasformerà Il Palariso in una vera e propria macchina del tempo, catapultando il pubblico nell’epoca d’oro della musica pop, dance e rock degli anni ’90. Organizzato da Isola Young con il patrocinio del Comune di Isola della Scala e la partecipazione dell’ente Fiera Isola della scala srl, “90 Wonderland” promette un Capodanno indimenticabile.

Fresco del successo di un tour estivo che ha infiammato l’Italia, facendo ballare decine di migliaia di persone in tutta la penisola, e dopo aver trionfato ai Dance Music Awards come Miglior Evento Anni Novanta, il progetto “90 Wonderland” si evolve con la nuova stagione invernale dedicata al mondo del clubbing. Nasce così il “Wondergirls Winter Tour”, la nuova proposta artistica che celebra la forza e l’energia delle donne.

La location perfetta per ospitare questo grande evento è il Palariso, con la sua imponente struttura in legno e vetro di 4.800 metri quadrati, capace di ospitare fino a 5.000 persone. Unica in Italia, che ricorda la forma di un chicco di riso (prodotto principe della zona), è intitolata a Giorgio Zanotto, figura di spicco nella vita politica, amministrativa ed economica veronese.

La tappa del 31 dicembre con tutta la magica nostalgia dei mitici Nineties farà ballare, cantare e divertire tutti fino alle prime luci dell’alba con le più famose hit, arricchite da performance mozzafiato e personaggi iconici come Mario Bros e Spider-Man, effetti scenici spettacolari e un emozionante countdown videoshow che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, ripercorrendo i ricordi più belli degli anni ’90 e culminando in una festa esplosiva. Sul fronte culinario, deliziosi snack e piatti di cucina saranno disponibili presso le aree street food, per soddisfare ogni palato fino a tarda notte.

“90 Wonderland” è l’evento che trasformerà la vostra notte di San Silvestro in un’esperienza unica e coinvolgente. Preparatevi a ballare, cantare e rivivere le emozioni di un’epoca che ha segnato la storia della musica.