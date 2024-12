Aspettando il Natale al The Village a Roma

Si comincia Venerdì 20 dicembre, alle 17.00 con l’esibizione di un artista di strada internazionale, il tedesco Max Goedecke; poi, dalle 20.00 alle 24.00, i Dj Set e i Live Show di RADIO GLOBO, radio ufficiale dell’evento, mentre fin dalle 19.00 si alterneranno come ogni giorno, ogni trenta minuti, i suggestivi spettacoli di neve.

Si continua Sabato 21 dicembre: dalle 17.00 alle 20.00 con gli spettacoli degli Artisti di strada del Roma Buskers Festival, poesia e acrobazia tra le strade del The Village, con Didì, Circo Sonambulos e di nuovo Max Goedecke. Anche Sabato, dalle 19.00 alle 24.00, ogni mezz’ora gli spettacoli di neve e dalle 20.00 i Dj Set e i Live Show di Radio Globo. Molto atteso alle 22.30 lo speciale spettacolo pirotecnico.

Domenica 23 dicembre entra in campo il grande cinema di The Space Cinema, con la proiezione mattutina, alle ore 11.00, del film “Transformers One”, con un costo del biglietto agevolato. Accanto agli spettacoli di neve e al Dj Set e Live Show di Radio Globo, l’esibizione degli Artisti di strada Didì, Duo Flosh, Max Goedecke, Ninho Maravilha.

Lunedì 23 Dicembre al The Space Cinema, in occasione della proiezione del film “Cortina Express”, saranno presenti in sala Christian De Sica e Lillo per un saluto al pubblico presente. Il programma del prossimo fine settimana si inserisce nei 7 giorni – 8,13,14,15,20,21, 22 e 23 dicembre 2024 con ingresso gratuito (solo le anteprime cinematografiche sono a pagamento) – de “La Magia del Natale”, tante iniziative a tema, capaci di regalare al pubblico un’esperienza gratificante e immersiva nella, tradizionalmente scintillante di luci, atmosfera natalizia. I grandi film di Natale saranno proiettati al The Space Cinema, che ha appena conquistato a Sorrento il prestigioso ‘Biglietto d’oro’, confermandosi come il multisala con più presenze d’Italia.

Il The Village e La Magia del Natale

Il The Village – con l’importante collaborazione con il The Space Cinema – si conferma anche nell’occasione del Natale davvero tra i migliori e più completi centri per l’intrattenimento a Roma. Una struttura unica, rinnovata da ultimo sia nell’immagine che nella sua diversificata offerta di attrazioni, che stabilmente ospita la pista E-gokart, l’unica su Roma completamente indoor, 480 metri di tracciato su tre livelli, un lasergames in cui possono sfidarsi grandi e piccini, per poi passare all’incredibile divertimento del JoyVillage, un centro del divertimento a 360 gradi con sala giochi, bowling, biliardo e molto altro. Il tutto con il supporto di molti Partner: Mood, Iguana, Passion, Old Wild West, Fattoria Toccaferro, Lost, Class, Jiali Asian Food, Teo’s, Billy Tacos, Galan7, Clinica Iphone, Try to Be, Benjamin Art. A completare il quadro, una food-court per ogni palato, grazie alla presenza di oltre dieci locali dedicati alla ristorazione a coprire ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena.

Un evento di valore

L’evento “La Magia del Natale” è ideato e coordinato dall’Agenzia Gruppo Matches – vincitrice da ultimo del prestigioso premio CHINA AWARDS 2024 “Creatori di Valore”, come realtà italiana che si è contraddistinta per le sue attività tra i due Paesi, Italia e Cina, a seguito del lancio della nuova campagna per la compagnia di bandiera cinese CHINA EASTERN AIRLINES –, che da due anni cura gli eventi e la comunicazione del The Village e contribuisce al suo crescente posizionamento tra i luoghi del miglior intrattenimento della Capitale.

THE VILLAGE PARCO DE’ MEDICI – THE SPACE CINEMA | Via Salvatore Rebecchini 5 | INGRESSO LIBERO

Facilmente raggiungibile dal Raccordo, prendendo l’uscita Magliana, direzione Parco De’ Medici. Un ampio parcheggio garantisce un accesso agevole e comodo a tutti i visitatori.