“La ricetta per la felicità”, a Cosenza riaprono i corsi di cucina della Maccaroni Chef Academy

Dopo l’importante partecipazione sulle tv nazionali, nella rubrica “Gusto” di Canale 5, guidata da Gioacchino Bonsignore, la Maccaroni Chef Academy riaccende i fornelli e ripartono, con un calendario ricco di eventi, i corsi di cucina per appassionati e professionisti. La ricetta è sempre la stessa, da anni ormai. Gli ingredienti? Passione, identità e un pizzico di curiosità.

Gli appuntamenti/lezioni si svolgono sempre nelle giornate dal lunedì al giovedì, dalle ore 18:00. La scelta, una volta acquistato il “grembiule” dell’Academy, ricade tra le food experience che consistono in un vero e proprio “menù tipo” replicabile per una cena galante o per impressionare gli amici, con menù a base di carne o di pesce oppure le lezioni sulla pizza e piccola rosticceria da forno, passando ai primi della tradizione o alle zuppe e contorni. I corsi si possono acquistare direttamente sul sito web o contattando la pagina social dedicata. La quota comprende il corso scelto, gli ingredienti e la degustazione dei prodotti preparati insieme agli istruttori con abbinamenti di vini e birra rigorosamente made in Calabria, tutto incluso. I corsi di cucina sono tenuti dal giovane chef emergente Roberto Spizzirri, i corsi di pizza e rosticceria dal maestro Francesco Ricca.

“Da anni ci occupiamo di corsi di cucina, ma il nostro intento va oltre: vogliamo trasmettere la passione per la nostra terra e soprattutto l’utilizzo sapiente dei prodotti calabresi e a km0 in cucina. Non sempre si conoscono alcuni abbinamenti o alcune tecniche e in questo la cucina calabrese ha tanto da insegnare. Abbiamo bisogno di un ritorno alle origini, ci piace definirci “custodi della tradizione”, dichiara Corrado Rossi, manager e fondatore del brand.

“Oltre ai corsi per amatori, stiamo lavorando ad un nuovo format che lanceremo a breve, sia nella sede storica di Via Minzoni, Cosenza, che presso l’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea di Spilinga, inaugurata lo scorso giugno”.

La ‘condicio sine qua non” è quindi il Km0. Tutte le materie prime utilizzate nei corsi provengono dalle aziende partner, da sempre a fianco dell’Academy, con un ricco paniere di eccellenze, selezionato negli anni, in grado di narrare la Calabria, come sempre “Dal Pollino allo Stretto”. Dal “Fagiolo Poverello Bianco” e dai ceci di montagna del Pollino, con l’azienda TerraeGusto, al Pane di Cuti di Rogliano; dalla Sardellina di Cirò Marina dell’Azienda Lucchetta, alla Nduja di Spilinga dell’azienda Bellantone, dalla pasta fresca Pirro alla Cipolla Rossa di Tropea, dalle Patate Igp della Sila passando per il Bergamotto di Reggio Calabria, fino all’olio extravergine di oliva dell’Azienda Minisci, oltre alle clementine della Sibaritide o alla farina di pomodoro dell’azienda Sapori Antichi della famiglia Muraca di Cicala (CZ).

Il pubblico è variegato, dalle giovani madri di famiglia ai professionisti (medici, avvocati, professori universitari, ecc) che per passione o necessità si concedono qualche ora di “relax” tra i fornelli. D’altronde è il tempo che dedichiamo a noi stessi la vera “ricetta” per la felicità!