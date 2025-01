LONGOBUCCO. INVESTIMENTI, RISULTATI E PROGETTI DAL 2024 AL NUOVO ANNO

La proroga di ulteriori 6 mesi per i tirocinanti. I 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’alveo del fiume Trionto. Dopo anni di attesa, i lavori della Sila – Mare in dirittura d’arrivo. La finestra di promozione aperta dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano sul patrimonio culturale locale. Lo sblocco dei lavori per la messa in sicurezza della scuola di via Santa Croce.

IL SINDACO: RISULTATI 2024 STIMOLO PER NUOVO ANNO

Sociale, mitigazione del rischio idrogeologico, valorizzazione e promozione della destinazione turistica, sanità e qualità della vita – dichiara il Sindaco Giovanni Pirillo – sono le coordinate dell’impegno che l’Amministrazione Comunale ha investito e continuerà a destinare alle principali sfide e questioni che riguardano il territorio per raggiungere traguardi e risultati utili a governare lo spopolamento e puntare sul turismo esperenziale.

DIRITTO ALLA SALUTE GARANTITO ANCHE NELL’ENTROTERRA

Il costante confronto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha consentito di continuare a garantire servizi fondamentali per la comunità. Su tutti, la riapertura del servizio di ortopedia, ospitato una volta al mese nel Poliambulatorio di via S. Giuseppe e la continuità del servizio del medico di base nel passaggio tra un professionista e l’altro.

MANUTENZIONE, DEPURAZIONE E SICUREZZA TERRITORIO

Il 2024 ha fatto registrare importanti finanziamenti destinati ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico come i 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’alveo del fiume Trionto concesso dal Ministero dell’Ambiente. Si è, inoltre, andati avanti con il completamento dei lavori della Sila-Mare, l’importante arteria che consentirà di collegare in 30 minuti la costa jonica della Sibaritide con il Parco Nazionale della Sila e il Gran Bosco d’Italia, attraversando la Valle del Trionto che salvo impresti sarà consegnata entro febbraio. Nel 2024 ha riaperto la strada statale 177 Silana, interessata da una frana nel territorio comunale di Longobucco. Gli interventi, per un importo complessivo di investimento di circa 1 milione e 700 mila euro, hanno riguardato nel dettaglio, il ripristino del corpo stradale attraverso la realizzazione di una paratia di pali e micropali con successivi lavori di sistemazione della scarpata, installazione di barriere di sicurezza e la realizzazione di nuova pavimentazione.

DOPO ANNI RIPRESI LAVORI PER LA SCUOLA DI VIA SANTA CROCE

Un altro traguardo da considerarsi importante per l’intera comunità è quello che riguarda la scuola primaria di via Santa Croce: sono stati sbloccati i lavori sospesi da diverso tempo per un intoppo burocratico. Co-finanziata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Calabria per 1,3 milioni di euro, per l’opera sono stati recuperati fondi GSE (Gestore Servizi Energetici) per l’adeguamento alle direttive sul risparmio energetico.

DESTINAZIONE LONGOBUCCO TRA SITI PROMOSSI DAL FAI

L’inserimento di Longobucco fra gli 11 siti calabresi visitabili nel corso delle ormai attesissime giornate d’autunno per l’edizione 2024, promosse dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), è stato motivo di soddisfazione, di orgoglio e anche di incoraggiamento per tutta la comunità e le sue istituzioni pubbliche per continuare a rafforzare e migliorare lo sforzo di valorizzazione e promozione del patrimonio identitario e distintivo.

A NATALE COMUNE HA ANTICIPATO MENSILITÀ DICEMBRE A 85 TIROCINANTI

Tra le altre iniziative messe in campo dall’Esecutivo Pirillo si conta anche l’anticipazione della mensilità di dicembre agli 85 tirocinanti per consentire alle famiglie dei lavoratori di vivere le feste in serenità.