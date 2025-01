Al Sigep tutto pronto per “Gelato Europe Cup” insieme ai maestri pasticceri Conpait

Otto squadre in gara provenienti da altrettanti Paesi europei, composte da 24 tra i migliori gelatieri e pasticceri e un team manager. Sei prove tecniche e creative: oltre alla novità del “Gelato del Recupero”, saranno protagonisti la Torta Gelato: combinazione di tecnica e design per creare dolci spettacolari, le Monoporzione in Vetro: eleganza e innovazione in formato individuale, la Mystery Box – Crema e Frutta: sfide tecniche basate su ingredienti a sorpresa e gli Stecchi: creatività e precisione nel realizzare gelati su stecco.

Tutto pronto, ancora una volta, per la “Gelato Europe Cup”, competizione organizzata da Gelato e Cultura srl con Sigep e la partecipazione straordinaria di Conpait, prevista il 18 e 19 gennaio 2025 a Rimini.

Grande attesa per la squadra italiana guidata da Alessandro Racca con Gabriele Fiumara ed Angelo Cardella al lavoro, da tempo, per presentarsi al meglio.

La Gelato Europe Cup è un evento che celebra l’eccellenza artigianale, preparando il terreno per l’appuntamento biennale della Gelato World Cup evento storico e culmine dove 12 squadre dal mondo si contenderanno il titolo mondiale nel gennaio 2026 al Sigep di Rimini. Sergio Colalucci, presidente della Gelato Europe Cup è pronto.

Solo quattro squadre della semifinale Gelato Europe Cup accederanno al prestigioso concorso internazionale che riunisce i migliori talenti da tutto il mondo, offrendo una piattaforma unica per presentare nuove tendenze e innovazioni.

Novità di questa edizione, che riflette la crescente attenzione alla sostenibilità nel settore del gelato artigianale, è la competizione che introduce la prova del “Gelato del Recupero”, una sfida pensata per trasformare ingredienti di scarto in autentiche creazioni d’eccellenza.

Protagonisti dell’evento i maestri Conpait, il cui presidente Angelo Musolino è al lavoro, insieme a tutto il direttivo, per consolidare il rapporto proficuo con la Gelato Europe Cup e continuare ad apportare quel contributo di professionalità, competenza e qualità inequivocabile.

“Questa competizione rappresenta un’importante occasione per i nostri maestri gelatieri di dimostrare le loro straordinarie abilità e di confrontarsi con i migliori talenti europei”. Musolino ha aggiunto: “La Gelato Europe Cup è un evento cruciale per promuovere la cultura del gelato artigianale e per valorizzare le eccellenze italiane nel settore. Siamo certi che i nostri partecipanti porteranno con sé il meglio del nostro patrimonio gastronomico e che rappresenteranno al meglio la nostra tradizione”.

Il presidente ha espresso la sua gratitudine verso i partecipanti e gli organizzatori, sottolineando l’importanza di questo evento per il settore della pasticceria e del gelato. “La collaborazione è stata fondamentale per rendere possibile questa competizione, e siamo grati a tutti coloro che contribuiranno al suo successo.”

Musolino ha concluso la sua dichiarazione con un augurio di buona fortuna ai partecipanti: “Vi auguriamo il meglio per questa competizione e siamo sicuri che porterete a casa grandi soddisfazioni. Continuiamo a credere nel potere dell’arte e della passione nel creare prodotti di eccellenza”.