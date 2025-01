NORME E FORMAZIONE: IN ARRIVO NEL 2025 I CORSI A FIRMA UNI-CEI

UNI (Ente Italiano di Normazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) hanno siglato un accordo per condividere iniziative formative dedicate alle Norme UNI e CEI a partire dal 2025.

CEI e UNI sono gli organismi nazionali di normazione italiani – organizzazioni private riconosciute dal decreto legislativo 223/2027 – delegati rispettivamente a svolgere attività di normazione nel settore elettrotecnico ed elettronico (CEI) e in tutti gli altri settori industriali, commerciali e del terziario (UNI).

Entrambi gli Enti normatori hanno tra gli obiettivi statutari quello di diffondere la cultura normativa agli operatori del Paese e alle persone (studenti, cittadini…); questa missione è perseguita ormai da diversi anni grazie all’organizzazione di numerose attività.

UNI, per il tramite il proprio Centro Formazione UNITRAIN, promuove attività di docenza, corsi di formazione, aggiornamenti e conferenze, rivolti sia ai propri associati sia a imprese e soggetti pubblici e privati anche non associati, che si concretizzano in plurime iniziative volte alla diffusione della cultura connessa alle norme UNI, avvalendosi – limitatamente all’attività di docenza – anche di professionisti e professioniste esterni/e di comprovata competenza.

L’attività di Formazione CEI, denominata MYCORSI, mira a fornire competenze sempre più avanzate e aggiornate a professionisti/e, personale tecnico e aziende operanti nel settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, basandosi su approcci interattivi – inclusi corsi e-learning, sessioni pratiche e casi di studio – che facilitano l’apprendimento continuo, con la garanzia dell’aggiornamento e del continuo miglioramento.

La formazione a firma UNI-CEI, che si concretizzerà attraverso l’organizzazione di Corsi congiunti, rappresenta un’opportunità unica per elevare le competenze nel campo normativo, contribuendo all’innovazione, alla sicurezza e alla sostenibilità.

La collaborazione permetterà di mettere a fattor comune esperienze e competenze dei due Enti normatori, integrando i rispettivi ambiti di specializzazione, al fine di offrire al mercato prodotti formativi di elevato livello qualitativo e costantemente aggiornati.

I temi oggetto della formazione UNI-CEI toccheranno gli ambiti più attuali e richiesti dalle organizzazioni e dalle/dagli professionisti. Le prime iniziative congiunte riguarderanno la Direttiva Macchine e sono già aperti altri tavoli di lavoro per l’arricchimento della proposta formativa.

I corsi saranno erogati perlopiù in modalità sincrona.

I Corsi a firma UNI-CEI saranno inseriti nel catalogo telematico attraverso i portali mycorsi.ceinorme.it e https://store.uni.com/advanced-search-courses

L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2026.