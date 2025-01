“Turgoreion – Il viaggio di Turon” di Andrew Fiodhmas

E’ uscito in tutti gli store nella collana Fantasy di Terre Sommerse “Turgoreion – Il viaggio di Turon” scritto da Andrew Fiodhmas.

Andrew Fiodhmas nasce il 21 dicembre del 1991. Laureato in Archeologia, scopre l’amore per la letteratura fantasy grazie al Silmarillion di J.R.R. Tolkien. Dopo aver letto tutte le opere dello scrittore britannico, si avvicina a scrittori come Terry Brooks, Herbie Brennan, Andrzej Sapkowski, George R.R. Martin, J.K Rowling, Stan Nicholls, Licia Troisi, Christopher Paolini, C.S. Lewis, K. Le Guin e Terry Goodkind.

La pluriennale immersione negli scenari fantastici dei libri letti nel corso della sua adolescenza ha permesso la creazione e la nascita della terra di Gaiviar e di tutte le storie che popolano il favoloso mondo di Annarian.

L’opera “Turgoreion” è il primo volume di una trilogia fantasy pensata per ragazzi ma che, per la sua scrittura semplice, diretta e leggera, può adattarsi perfettamente a svariate fasce d’età (si può rivolgere anche ai bambini).

La storia si svolge nel mondo immaginario di Gaiva e affronta le vicende del giovane Turon, un ragazzo la cui vita è stata scossa da un inaspettato evento nefasto: una strega (wretch-ka nella lingua del mondo immaginario) entra nella sua casa camuffandosi da vecchia indifesa e lo obbliga ad andare alla ricerca di una fonte miracolosa per poter usufruire del potere di quelle acque mistiche; per vincolarlo alla missione, la strega uccide il padre e gli dice che avrebbe potuto usare, una volta ritornato dalla missione, un goccio di quelle acque miracolose per poterlo salvare.

La strega, prima di scomparire, fa capire che la scelta di Turon come vittima di quella missione non è casuale ma non rivela le vere motivazioni (che si scopriranno nei libri successivi). Così ha inizio l’avventura del ragazzo che, accompagnato da Edalia (sua amica), lo porterà in giro per tutto il mondo e a conoscere amici e sventure di tutte le tipologie.

Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a visitare il sito https://www.terresommersegroup.com/store/p951/Turgoreion_-_Il_viaggio_di_Turon__-_di_Andrew_Fiodhmas.html ed acquistare una fantastica storia, la prima di una lunga serie, che ci catapulterà in un mondo magico fatto di scenari fantastici ed incredibili personaggi!