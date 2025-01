RADUNO DEI CALOVETESI IN TOSCANA, ADESIONI ENTRO GENNAIO

Raduno dei calovetesi sparsi per l’Italia e per il mondo da tenersi a Firenze, le adesioni dovranno pervenire entro la fine del mese di gennaio in corso. Dalla Città d’Arte di Firenze, passando da Montecatini Terme, fino a Subasio, meta di pellegrinaggi. Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, saranno tre giorni di visite, scoperta, incontri e identità.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per l’entusiasmo che l’iniziativa destinata a consolidare il legame con quanti vivono lontano dalla propria terra, sta continuando a riscuotere all’interno e fuori dalla comunità.

SI PARTE VENERDÌ 30 MAGGIO. PRIMA TAPPA FIRENZE

Si partirà venerdì 30 maggio. Il raduno è alle ore 19,30 al campo sportivo di Caloveto. La partenza, a bordo di un autobus Gran Turismo, è prevista per le ore 20; l’arrivo a Firenze, prevedendo diverse soste, per le ore 8 del mattino seguente. All’arrivo il gruppo sarà guidato in visita alla città. Il tour a piedi toccherà il centro storico di Firenze, il Duomo, la celebre Piazza della Signoria, il Ponte Vecchio sull’Arno, Palazzo Pitti, residenza della Famiglia Medici.

IL PERNOTTAMENTO A MONTECATINI TERME

Dopo la visita, in tarda mattinata, il gruppo sarà accompagnato in autobus a Montecatini Terme, dove soggiornerà in hotel a 4 stelle. Dopo la sistemazione nelle camere ed il pranzo, i partecipanti al viaggio saranno liberi nel pomeriggio, di visitare autonomamente la città termale e di effettuare escursioni.

IL RADUNO A CALENZANO OSPITI DELLO SPAZIO EVENTO ST.ART

Domenica 1 giugno, giorno del raduno dei calovetesi a Firenze, si partirà subito dopo la colazione per partecipare alle ore 10 alla Santa Messa officiata dal parroco Don Agostino De Natale. L’incontro sarà ospitato dallo spazio eventi St.Art di Calenzano. I diversi momenti saranno impreziositi da momenti di musica, premiazioni e confronto con associazioni o gruppi provenienti dalla Toscana. Si rientrerà a Montecatini verso le ore 19 per la cena ed il pernottamento.

IL 2 GIUGNO ALLA SCOPERTA DI SUBIACO

Lunedì 2 giugno, dopo la colazione, si partirà alla volta di Subiaco, in provincia di Roma. Il pranzo si terrà alla Foresteria del Monastero di Subiaco. Seguirà la visita di uno dei Santuari benedettini più importanti dell’Italia: il Santuario del Sacro Speco e di Santa Scolastica. È prevista una tappa anche alla grotta di San Benedetto da Norcia oppure agli interni del Monastero, strutture edificate più di mille anni fa e da sempre meta di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Il rientro in Calabria è previsto in tarda serata.

QUOTA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La quota per partecipare, che andrà consegnata alla Pro Loco, partner dell’iniziativa, è di 330 euro a persona ed include il viaggio, gli spostamenti, le guide, i pranzi e le cene con acqua e vino ai pasti, l’hotel, le colazioni. Non sono comprese consumazioni, bevande alcoliche e analcoliche, mance, extra di ogni genere. Per i bambini sotto i 12 anni è prevista una riduzione sul prezzo. Il supplemento per camera singola è di 50 euro.