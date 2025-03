L’ANTICO MESTIERE DEL RACCOGLITORE

Dall’ortica, ricca di proprietà nutritive, utilizzata per zuppe, frittate e pasta fatta in casa al finocchietto selvatico, usato per insaporire piatti di carne, pesce e legumi, oltre che nella preparazione di liquori; dalla borragine, i cui fiori, commestibili, vengono utilizzati nei piatti come elemento decorativo, passando dal tarassaco e fino alla portulaca, nota anche con il nome di pirchiacchia e pianta della vita, erba infestante ma ottima in insalata e dalle mille proprietà e che, assieme ai carciofini selvatici, è diventata ormai una delle icone del percorso di recupero della memoria agro-alimentare, delle consapevolezze territoriali e del ritorno manageriale alla terra ed alla salute che distingue il progetto identitario, pedagogico e di sviluppo locali e portato avanti 365 giorni l’anno dalla Famiglia Barbieri.

DALLA PORTULACA ALL’ORTICA, DAGLI ORTI ALLA TAVOLA

Sono alcune delle erbe spontanee che i partecipanti alla speciale passeggiata sensoriale ed olfattiva negli orti dell’oasi di pace e relax Barbieri, in programma per martedì 11 e mercoledì 12 marzo, potranno imparare a riconoscere grazie alla guida di Maria Sonia Baldoni (Sibilla delle Erbe), da oltre 30 anni impegnata nella promozione di una piccola economia legata al mondo delle erbe spontanee e nella riscoperta dell’antico mestiere del raccoglitore.

PATRIMONIO BIODIVERSITÀ, CONTINUA IMPEGNO BARBIERI

L’iniziativa – fa sapere Laura Barbieri – si inserisce nel solco dell’impegno che l’esperienza imprenditoriale e familiare continua a portare avanti nella promozione e valorizzazione dei prodotti stagionali e a km0 e del patrimonio di biodiversità di cui la nostra regione è ricco.

I RITUALI DEL RACCOGLITORE NELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERA

Il laboratorio prevede, insieme al percorso di riconoscimento di erbe e alberi del luogo, la spiegazione di quello che era il loro antico utilizzo e quale quello attuale; la preparazione all’equinozio di Primavera in luna crescente, per contemplare le date che ci accompagnano alla memoria del gesto del raccoglitore. L’appuntamento dedicato al riconoscimento delle erbe spontanee, avrà inizio alle ore 10. Seguirà una degustazione a base di erbe spontanee. La partecipazione è su prenotazione.