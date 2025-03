L’ASSOCIAZIONE ALADIN presenta: “Visioni D’Autore” di TERRE SOMMERSE

Con il Patrocinio del Comune di Fiano Romano si terrà il giorno 1 marzo alle ore 18:00 presso la rinomata location di Fiano Romano Castello Ducale Orsini, in Piazza Giacomo Matteotti, 21 la rassegna “Visioni D’Autore” dove parteciperanno Annamaria Trapanese con il suo ultimo libro di racconti “La Pietra Verde” e Lisa Paternoste con il suo ultimo romanzo “Le radici del Tempo”.

Interverranno l’editore Fabio Furnari, Cesarina Valente e Patrizia del Vasco.

Anna Maria Trapanese è nata a Napoli nel 1954, laureata in pedagogia e filosofia nell’università che oggi si chiama LUMSA. Ha insegnato nella scuola elementare per 42 anni. Ha incominciato a scrivere a tredici anni. Le sue prime esperienze letterarie sono state una collaborazione scolastica con il Vicariato di Roma e con Samurai, una rivista di arti marziali per la quale ha pubblicato alcuni articoli. Recentemente ha pubblicato un racconto per un podcast e ha partecipato a due concorsi di Voci di casa, per scrittori non professionisti dove ha vinto due anni fa il terzo premio e l’anno scorso il primo. La cosa che la fa più felice è viaggiare, vedere posti nuovi e parlare con le persone. Lai dice di se stessa: “Io sono una scrittrice. Mi piace raccontare storie agli altri. Per sognare, per condividere emozioni, immagini, speranze, per credere nella bontà degli esseri umani, per sperare in un mondo migliore”.

Lisa Paternoste nasce a Conegliano (TV) nel 1978, ma è cresciuta a Roma dove tutt’ora vive. Dopo essersi laureata in Relazioni Internazionali, inizia a lavorare nel ramo del Real Estate per alcune multinazionali che la portano a viaggiare in giro per il mondo ed instaurare rapporti con culture diverse e molteplici nazionalità. La passione per i viaggi e la fotografia di reportage ispirano la sua scrittura, colorando di un vissuto quotidiano luoghi e aneddoti descritti nelle sue pagine. A fine 2021 pubblica con Terre Sommerse il suo romanzo d’esordio, Acquamarina, e dopo poco più di un anno termina il suo secondo lavoro di ampio respiro Le Testarde Radici del Tempo rinnovando la collaborazione con la casa editrice romana. Il romanzo è frutto di ricerche storiche incrociate, rese vive dallo sfondo realistico delle ambientazioni in cui si svolgono le storie dei protagonisti, tinte da tematiche attuali e immemori legate alla libertà di pensiero, alle radici della tolleranza e al riscatto delle donne