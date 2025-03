Poliziotti feriti ad Anzio, uno con la tibia fratturata

“I soggetti arrestati ieri perché sospettati di furto in abitazione e che hanno opposto resistenza violenta ai poliziotti che li hanno fermati dopo un inseguimento da far west per le strade di Anzio, non paghi di aver ferito una povera donna durante la fuga speronando l’auto su cui lei viaggiava, si sono accaniti sui colleghi aggredendoli durante l’arresto. Uno degli agenti ha subito la rottura della tibia, mentre bisogna ancora capire se emergerà anche il danneggiamento dei legamenti, con una prognosi di 30 giorni. Ennesima aggressione indegna, ennesimo caso di violenza cieca e assurda, che ha messo a serio rischio la vita dei cittadini e, come al solito, ha mandato in ospedale chi porta la divisa. Ennesima prova di una delinquenza arrogante cui bisogna reagire con determinazione e severità, perché abbia un senso il sacrificio che le forze dell’ordine fanno quotidianamente. Ci aspettiamo che i responsabili vengano puniti adeguatamente e in maniera concreta, scontando fino all’ultimo giorno di pene severe. Almeno così colmeranno il debito con la società per le loro malefatte, visto che non risponderanno mai del dovere di risarcire quelli a cui hanno arrecato un danno ingiusto. In questo caso come nella maggior parte di quelli che riguardano i tutori dell’ordine, infatti, i responsabili non sono e non saranno mai in grado di assolvere al loro debito di risarcire le loro vittime. Personale in divisa che, a differenza di altre vittime, non otterrà mai ristoro, pur se viene danneggiato solo per aver svolto il proprio dovere”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo che ieri sera ad Anzio presunti ladri di appartamento si sono dati a rocambolesca fuga sul litorale romano, prima investendo un’auto guidata da una donna che è rimasta ferita e poi, una volta bloccati, reagendo ai poliziotti. Un malvivente per non essere ammanettato ha sferrato un calcio a un poliziotto. Alla fine i tre uomini, tutti italiani residenti a Latina, sono stati arrestati.