Il Sindacato Fsp Polizia di Stato saluta il Dottor Angelo Paduano

“Da questa mattina, il Dottor Angelo Paduano è in quiescenza, dopo anni di servizio nella Polizia di Stato. La sua assenza si farà sentire profondamente, non solo in Questura, ma in tutta la nostra comunità di poliziotti della Questura di Catanzaro.” Queste le parole di Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, commentando il pensionamento del Dottor Paduano, che ieri ha salutato i colleghi in un commovente incontro presso la Questura di Catanzaro, alla presenza del Questore Giuseppe Linares.

“Nel suo saluto – continua Rocco Morelli – non sono mancate le lacrime sugli occhi di tanti colleghi, e la commozione del Dottor Paduano è stata palpabile. Angelo Paduano ha incarnato il valore del professionista della sicurezza, come giustamente sottolineato dal Questore Linares durante il suo intervento, e ha rappresentato una persona di grande integrità, come ha ricordato anche il mio amico Gianfranco Morabito del Siulp. Desidero aggiungere, senza alcun bisogno di enfasi, che Angelo Paduano è stato un amico sincero e disponibile per ogni poliziotto, sempre pronto ad ascoltare e a supportare, sia nelle difficoltà personali che professionali. La sua presenza è stata un punto di riferimento insostituibile, e la sua assenza da oggi in Questura peserà su tutti noi.”

“Inutile – prosegue il Segretario del Sindacato Fsp Polizia – sottolineare le capacità professionali che hanno caratterizzato il lungo percorso di Angelo Paduano, in particolare nell’ambito della Polizia Giudiziaria. Tuttavia, è doveroso ricordare anche il suo impegno nel movimento sindacale, dove ha rivestito un ruolo di grande rilevanza come Segretario Provinciale a Vibo Valentia. E, al di là dei suoi successi professionali, va ricordato il suo tratto umano e la sua signorilità, che lo hanno contraddistinto anche nel suo saluto finale, quando ha espresso il desiderio di continuare a sostenere il mondo dell’associazionismo impegnato a favore delle persone più vulnerabili della nostra regione. Un garbo e una raffinatezza, come ha sottolineato il Questore Linares, che sono qualità sempre più rare nella nostra società.”