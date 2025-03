NUOVI OSPEDALI, AD OCCHIUTO POTERI SPECIALI PER ULTERIORE ACCELERATA VERSO CONSEGNA LAVORI

Dopo aver restituito certezza e trasparenza ai conti di una sanità che in passato si basava su bilanci orali, dopo aver messo in campo una ristrutturazione radicale di un sistema sanitario ereditato in macerie, dopo aver investito sulle risorse umane e sulla classe medica, con oltre 4000 tra assunzioni, concorsi, turn over e medici cubani e con le facoltà di medicina a Cosenza ed a Crotone e col raddoppio delle risorse a sostegno delle borse di studio per la formazione specialistica e per gli specializzandi, dopo aver riaperto gli ospedali chiusi e con poteri ordinari aver accelerato senza precedenti i cantieri dei nuovi ospedali, serviva adesso un’ulteriore marcia per arrivare ai risultati che i calabresi si aspettano.

SAPRÀ INTERPRETARE NUOVA SFIDA CON DETERMINAZIONE GIÀ DIMOSTRATA

Ecco perché siamo certi che, con la stessa determinazione e visione di governo già dimostrate, il neo commissario per l’emergenza saprà interpretare questa ulteriore tappa di rinnovamento e di rilancio della sanità pubblica di una terra che non si vergogna più della propria condizione, perché non è più l’ultima di tutte le classifiche e che sa e vuole confrontarsi a testa alta non solo per continuare a portare normalità ma anche per fare scuola e diventare esempio virtuoso nazionale.

SCELTA SINTETIZZA VISIONE GOVERNO CENTRO DESTRA NAZIONALE E REGIONALE

È quanto dichiara la presidente della terza commissione consiliare sanità, Pasqualina Straface, commentando la nomina del Presidente Roberto Occhiuto a Commissario per l’attuazione degli interventi sul sistema ospedaliero calabrese, disposto dal capo della Protezione Civile nazionale sulla base di quanto decretato dal Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato d’emergenza per 12 mesi. Questa scelta – aggiunge – rappresenta e sintetizza la precisa visione condivisa dall’attuale classe di governo del centro destra, regionale e nazionale, di dovere intervenire a garanzia del fondamentale diritto alla salute di quei cittadini e di quelle comunità alle quali per troppo tempo quel diritto è stato negato.

CONFERMA, IL PROVVEDIMENTO ERA STATO RICHIESTO DALLO STESSO OCCHUTO

Non possiamo che sottolineare quindi soddisfazione per un provvedimento, richiesto dallo stesso Presidente e dunque atteso, che era e resta finalizzato ad imprimere ulteriore accelerazione verso l’ultimazione dei lavori e la consegna più celere possibile dei nuovi ospedali, come quello della Sibaritide il cui cantiere procede speditissimo verso la scadenza fissata nel 2026.

SMONTATE STRUMENTALIZZAZIONI PD E SINDACO CORIGLIANO-ROSSANO

Esattamente al contrario di quanti, dal Pd calabrese al Sindaco di Coriglino-Rossano, in questi ultimi giorni, non hanno perso purtroppo occasione per tentare di imbastire polveroni fondati sulla sconoscenza di atti e fatti, provando come al solito a disinformare ed a fare demagogia e populismo, i poteri speciali e le deroghe oggi formalmente concessi al Presidente Commissario, che ad esempio potrà provvedere all’approvazione dei progetti attraverso iter semplificati, gli consentiranno di intervenire su tutte le procedure, semplificandole per accelerare gli interventi previsti sui nuovi ospedali, che nell’ordinanza vengono per questo dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.