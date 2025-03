PARCHI COME STRUMENTI PER RIVITALIZZARE AREE CITTÀ

Il parco può diventare un vero e proprio luogo di socializzazione e incontro, uno spazio in cui la memoria del territorio è costantemente presente. Ogni elemento al suo interno racconta una storia, ne custodisce la motivazione per cui è stato realizzato e diventa parte della narrazione identitaria del luogo. In questo senso, i parchi rappresentano uno strumento strategico per rivitalizzare le aree, restituendo loro valore attraverso luoghi vivi, inclusivi e multifunzionali. Nei piccoli centri, così come nelle grandi città, il parco è uno spazio di comunità: è dove ci si incontra, si organizzano eventi, si rafforza il senso di appartenenza. È un elemento identitario e sociale, capace di rimettere in circolo energie culturali, relazionali ed economiche. Roma è una città che custodisce molteplici identità, ognuna legata ai suoi quartieri. Ogni rione ha una propria storia, spesso molto simile a quella di un borgo: per questo, alcune strategie adottate in città possono essere facilmente adattate a realtà più piccole.

Questi interventi, nati da una forte domanda sociale, possono essere replicati nei centri minori, così come le piazze dei borghi possono ispirare una progettazione urbana più attenta alla relazione tra persone e spazio pubblico.

INTERVERRÀ ANCHE PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI ROMA

Ad anticipare alcune delle riflessioni al centro del momento di confronto previsto per domani sabato 22 marzo a Rocca di Neto è il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, Alessandro Panci, tra i protagonisti dell’evento che sarà ospitato nella sala convegni S. Agostino, in viale Antonio Gramsci.

Il VALORE PEDAGOGICO DELLA RIGENERAZIONE URBANA – COME RENDERE NARRANTI E IDENTITARI GLI SPAZI DELLA CITTÀ. È, questo, il tema al centro del momento di confronto e dibattito al quale, coordinati dal comunicatore Lenin Montesanto della Hegheomai Mid & Strategie di Governo, interverranno, il Sindaco Alfonso Dattolo, Giuseppe Anselmo, Ceo della Pan Neto International Srl, il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Crotone Francesco Livadoti, Filomena Greco dell’azienda iGreco, il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Crotone Antonio Grilletta, Francesca Felice della FFA Architetture & Design, i Sindaci di Crucoli, Botricello e Simeri Crichi, Cataldo Librandi, Simone Puccio e Davide Zicchinella, il vicesindaco di Strongoli Elena Tesoriere.

ORE 15,30 LA FESTA DI INAUGURAZIONE DEL PARCO LUDICO ALLA VILLA COMUNALE

Alle ore 15,30 si terrà l’inaugurazione del nuovo parco ludico interattivo nella Villa comunale di via VIII Marzo, interessata nei mesi scorsi dal progetto di riqualificazione. E sarà una vera e propria festa con animazione e musica per i più piccoli, liberi nel nuovo parco ludico. L’iniziativa che si inserisce nel format #governiamolabellezza è promossa dall’Amministrazione Comunale in partnership con la Pan Neto International Srl, società calabrese, pioniera, innovatrice e leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili che utilizza soprattutto per trasformare spazi pubblici degradati in parchi ludici per famiglie e bambini, colorati, sicuri e innovativi.