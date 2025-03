Trump presenta il nuovo jet da combattimento F-47: “Investimento storico per la Difesa” 

WASHINGTON DC – Il presidente Donald Trump e il Segretario della Difesa Pete Hegseth hanno annunciato la scelta del Pentagono su chi svilupperà il prossimo jet da combattimento ad alta tecnologia dell’esercito degli Stati Uniti. Nello specifico è stata resa nota l’assegnazione di un contratto per lo sviluppo del caccia con equipaggio che rientra nel programma “Next Generation Air Dominance” dell’industria aeronautica statunitense Boeing: “Nessuno ha mai visto qualcosa di simile – ha affermato Trump -. Dopo una rigorosa e approfondita competizione tra alcune delle principali aziende aerospaziali americane, il contratto è stato assegnato alla Boeing, che è molto competitiva”.

“Questo contratto rappresenta anche un investimento storico nella nostra base industriale di difesa, aiutando a mantenere l’America all’avanguardia nell’aerospazio e nella tecnologia – ha aggiunto Trump -. Anche i nostri alleati ci stanno chiamando costantemente perché vogliono comprare i nostri aerei e lo faranno sicuramente”.

Nel corso del suo intervento Trump ha anche dichiarato che da quando è entrato in carica il numero di persone che desiderano arruolarsi nell’esercito è aumentato: “Abbiamo avuto un numero record di persone che volevano unirsi al nostro esercito e se torniamo indietro di sei mesi era l’esatto opposto, la precedente amministrazione aveva un numero record di persone che non volevano arruolarsi e questo è davvero un grande onore in grado di dimostrare che siamo davvero sulla strada giusta”.

Nello specifico il jet, denominato da Trump F-47, aprirà ulteriormente la strada per una flotta di futuri aerei senza pilota progettati per essere in grado di penetrare le difese aeree della Cina e di qualsiasi altro potenziale nemico. Il contratto iniziale per procedere con la produzione della prima versione dell’Aeronautica Militare statunitense è di circa 20 miliardi di dollari”.

Nel corso dell’incontro fra Trump ed Hegseth sono stati rivelati pochi dettagli in merito alle caratteristiche del nuovo F-47. Tuttavia Trump ha annunciato che le prime versioni del nuovo caccia sono state già testate con diversi voli di prova negli ultimi cinque anni.

Prima dell’incontro con Trump, Hegseth ha ricevuto Elon Musk al Pentagono per un bilaterale che ha generato un dibattito dopo che diversi media statunitensi hanno riferito che gli sarebbe stata fornita una panoramica dei piani degli Stati Uniti in caso di guerra con la Cina. A smentire tali indiscrezioni è stato proprio Trump, sostenendo che nel corso del suo bilaterale con Hegseth “la Cina non verrà nemmeno menzionata”.