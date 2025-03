CAMPIDOGLIO: PREMIO LETTERARIO “LE PIETRE DI ANUARIA”

Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli”, il libro di Marco Termenana (pseudonimo), è tra i premiati per la narrativa edita del Premio Letterario Internazionale “LE PIETRE DI ANUARIA 2024” (assegnato il Premio Emozione).

Dalle motivazioni: “Una storia terribile da vivere, difficile da raccontare, una storia forse impossibile da comprendere veramente per chi non ne è stato parte. […] Una narrazione toccante e coinvolgente, una narrazione da rendere ‘propria’”.