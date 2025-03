79 STUDENTI ARETINI SELEZIONATI SU 224 CANDIDATI PER IL PROGETTO ERASMUS

Cresce l’interesse per le esperienze professionali all’estero tra gli studenti della provincia di Arezzo. Sono state ben 224 le candidature ricevute per il nuovo progetto Erasmus+ promosso dalla Fondazione Arezzo Innovazione, che ha selezionato 79 tra studenti e neodiplomati delle scuole superiori aretine per svolgere tirocini formativi in Bulgaria, Spagna e Irlanda.

L’iniziativa, parte dell’Accreditamento Erasmus+ Settore VET, coinvolge 15 istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio provinciale, offrendo percorsi di formazione e lavoro in contesti internazionali che permetteranno ai giovani partecipanti di acquisire competenze professionali e linguistiche fondamentali per il loro futuro.

“L’elevato numero di candidature ricevute conferma l’importanza di queste opportunità per i nostri giovani,” dichiara Marco Morbidelli, Presidente della Fondazione Arezzo Innovazione. “Attraverso l’Accreditamento Erasmus+ ottenuto dalla Fondazione, continuiamo a investire sul futuro dei ragazzi della nostra provincia, offrendo loro concrete possibilità di crescita professionale e personale in contesti internazionali. La significativa adesione delle scuole di tutto il territorio provinciale dimostra come il nostro lavoro stia contribuendo efficacemente all’internazionalizzazione dell’istruzione in tutta l’area aretina.” Ai giovani che parteciperanno alle mobilità Erasmus, infine, Morbidelli ricorda: “siete il biglietto da visita dei vostri Istituti Scolastici, della Provincia e dell’Italia all’estero”.

I tirocini si svolgeranno in diverse città europee: Plovdiv in Bulgaria, Clonakilty in Irlanda oltre a Bilbao, Fuerteventura, Saragozza e Siviglia in Spagna. Il programma copre tutti i costi principali, tra cui viaggio, alloggio e un contributo per le spese di vitto e trasporti locali. Durante l’esperienza, ogni partecipante sarà seguito da un tutor aziendale e potrà contare sul supporto di un’organizzazione locale.

Gli Istituti Scolastici dei candidati selezionati sono: I.S.I.S. Buonarroti-Fossombroni (Arezzo), I.I.S.S. Città di Sansepolcro, Liceo V. Colonna (Arezzo), I.O.S. Fanfani-Camaiti (Pieve Santo Stefano), I.T.I.S. G. Galilei (Arezzo), I.S.I.S. Giovanni da Castiglione (Castiglion Fiorentino), Licei Giovanni da San Giovanni (San Giovanni Valdarno), I.O. G. Marcelli (Foiano della Chiana), I.T.P. Margaritone-Vasari (Arezzo), Liceo Classico Musicale F. Petrarca (Arezzo), Liceo Statale F. Redi (Arezzo), I.I.S. L. Signorelli (Cortona), l’I.S.I.S. Valdarno (San Giovanni Valdarno), I.I.S.S. B. Varchi (Montevarchi), I.I.S.S. A. Vegni-Capezzine (Cortona).

Nei giorni scorsi, la sede della Fondazione ha ospitato quattro incontri informativi con tutti gli studenti selezionati e le loro famiglie. Durante questi appuntamenti sono state illustrate nel dettaglio le destinazioni, gli aspetti organizzativi e le indicazioni di supporto previste prima delle partenze, programmate a partire dalla seconda metà di maggio.

Questa iniziativa rappresenta un importante tassello nella strategia della Fondazione Arezzo Innovazione che, operando come ente della Provincia di Arezzo, continua a promuovere progetti di mobilità internazionale per valorizzare il capitale umano del territorio e ampliare gli orizzonti formativi e professionali dei giovani aretini.