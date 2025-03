LA CALABRIA CON BARBIERI ANCORA PROTAGONISTA NAZIONALE

Farine autoctone e di qualità, lievito madre, cottura nel forno a legna. Semplicissimo negli ingredienti e nella lavorazione, il pane non è solo un alimento, ma un attrattore per i territori; abbinato agli altri ingredienti diventa un amplificatore di sapori; alleato formidabile nel contrasto allo spreco alimentare; strumento utile per combattere lo spopolamento dei borghi e favorire il ritorno manageriale alla terra delle nuove generazioni.

ENZO BARBIERI IN DIRETTA A PANE E PASTA LA PASSIONE DEGLI ITALIANI

È, questo, in sintesi il messaggio lanciato dal presidente dell’Istituto Nazionale Assaggiatori Pane (INAP) e agrichef Enzo Barbieri intervenendo oggi (mercoledì 26) nel corso della trasmissione TG2 Italia Europa condotta da Marzia Roncacci, intitolata Pane e pasta, la passione degli italiani. La finestra di approfondimento ha visto ospite nello studio Rai, anche Giovanni Cafiero, Responsabile Promozione del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp e, in collegamento, Silvia Migliacci specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

AGRICOLTURA È/RICETTA PATATA DELLA SILA CONQUISTA MINISTRO AMBIENTE

E si conclude sempre oggi la manifestazione AGRICOLTURA È, il villaggio dell’agroalimentare promosso dal Ministero dell’Agricoltura al quale la brigata Barbieri, guidata da Enzo e Michele, stanno rappresentando la Calabria Straordinaria. Dopo il Ministro Francesco Lollobrigida, tra le personalità istituzionali che si sono affacciate sui fuochi allestiti all’interno dello spazio Made in Calabria, c’è anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, in particolare, ha potuto apprezzare la ricetta a base di Patate della Sila.

15 ANNI DI INAP, RISULTATI E PROSPETTIVE PRESENTATI A CAMERA DEPUTATI

Insieme al Direttore Walter Cricrì, nella giornata di ieri (martedì 26) Enzo Barbieri è stato protagonista alla Camera dei deputati dell’incontro promosso da Mariachiara Gadda, Vice Presidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, prima firmataria della famosa Legge Antisprechi, incoronata in occasione dell’Expo del G7 dell’Agricoltura, tenutosi a Siracusa, regina dei Cruschi e tra gli ospiti di primo piano dell’ultima Gran Festa del Pane di Altomonte. L’occasione è stata rappresentata dallo speciale 15esimo anniversario dell’INAP che è stato capace di imporsi sul panorama nazionale partendo dal Sud e coinvolgendo anche le associazioni consorelle, come le associazioni nazionali assaggiatori di Salumi, Vino e Formaggi (ONAS, ONAF, ONAV) che hanno sede da Roma in su.

OBIETTIVO RILANCIATO DA ROMA: PROMUOVERE SINERGIE LUNGO FILIERA PANE

Alla presenza, tra gli altri, di Paolo Caracciolo, Segretario Generale di Roma Capitale, di Atenaide Arpone, responsabile Magazine di Italian Gourmet, nel corso dell’evento a Palazzo Montecitorio, è stata presentata la banca dati e la mappa sensoriale tecnica sviluppata dall’INAP che mirano a valutare la qualità del pane, simbolo di identità e innovazione, la cui tutela richiede sinergie tra standardizzazione qualitativa, politiche comunitarie, educazione e valorizzazione delle tradizioni locali.

VALORIZZAZIONE ARTE BIANCA ANCHE PER COMBATTERE SPOPOLAMENTO BORGHI

La lunga tradizione dei panificatori – è stato ribadito nel corso dell’incontro – contribuisce a contrastare lo spopolamento dei borghi, soprattutto al Sud, generando indotto turistico ed economico. È per questo che si mira a potenziare le politiche di filiera per sostenere, allo stesso tempo, il Made in Italy, e produzioni basate su materie prime di qualità e che portano avanti la trasformazione artigianale, il ricambio generazionale del settore.

INAP PROPONE ISTITUZIONE ALBO NAZIONALE DEGLI ASSAGGIATORI DI PANI

Come per i sommelier per il vino e gli assaggiatori di olio per l’extravergine d’oliva, l’INAP ha proposto che venga istituito anche un Albo Nazionale degli Assaggiatori di Pani. Gli obiettivi dell’albo saranno quelli di certificare la figura dell’Assaggiatore di Pani a livello nazionale; creare una Carta d’Identità per ogni tipologia di pane regionale; promuovere il Pane Artigianale come patrimonio culturale; garantire professionalità nella narrazione delle diversità panarie.