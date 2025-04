Appena rimesso in libertà aggredisce di nuovo i poliziotti, arrestato ancora

“Ha fratturato la mano a un collega, scarcerato nel giro di poche ore è uscito e ha aggredito altri poliziotti, di cui uno è finito in ospedale a causa delle testate prese, ed è stato di nuovo in arresto. Mentre esprimiamo solidarietà ai colleghi, riflettiamo che questi sono gi effetti di un sistema che non consente di operare nel modo più efficace, ed in cui i tutori della sicurezza sono esposti a rischi e danni che, sinceramente, non sembra vengano presi molto sul serio. Sarebbe ridicolo se non fosse tragico. Quante volte bisogna arrestare un soggetto che commette questi reati? Non è accettabile, la salute e l’incolumità degli operatori in divisa e dei cittadini è una cosa seria e merita certamente altre garanzie”.

E’ il duro commento di Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo che questa sera a Roma un cittadino di origini somale, che era stato arrestato ieri e scarcerato stamattina dopo una condanna a 8 mesi con pena sospesa per aver fratturato una mano a un poliziotto, è stato arrestato nuovamente.

“L’uomo – racconta il Segretario Fsp Roma, Massimo Nisida – era nei pressi della stazione Termini quando avvistata un’auto della polizia si è avvicinato e gli ha sputato addosso nell’abitacolo dal finestrino aperto. Quando i colleghi sono scesi per chiedere spiegazioni si è scatenato e li ha aggrediti, colpendo con una testata in viso un collega, che è dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale a causa del trauma facciale. Il tribunale lo aveva da poco scarcerato e, già in precedenza, avevamo lamentato Due poliziotti spediti in ospedale dalla stessa persona in meno di 24 ore sono abbastanza, fin troppo, per pensare che così qualcosa non va”.

“E’ ora di intervenire seriamente – concludono gli esponenti di Fsp -, serve che il Ddl sicurezza diventi legge al più presto e che si vada anche oltre, a cominciare dal creare un fondo per il risarcimento dei colleghi feriti che altrimenti non saranno mai ristorati neppure economicamente per tutto ciò che subiscono”.