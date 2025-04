SE I PAPÀ TORNANO BAMBINI PER UN GIORNO

Quanto tempo hai trascorso oggi con il tuo papà e con la tua mamma? E quanto di questo tempo, non solo all’interno della stessa stanza, ma parlandovi, guardandovi negli occhi o realizzando qualcosa insieme? La relazione figlio – genitore non si misura in minuti ma nella qualità delle pause da tutto il resto, dell’attenzione, dell’ascolto e del dialogo.

A CORIGLIANO-ROSSANO ED A BISIGNANO UNA SPECIALE FESTA DEL PAPÀ

Lo abbiamo sperimentato anche in occasione della Festa del Papà – sottolinea la pedagogista Teresa Pia Renzo – sia con i bambini del Polo Infanzia Magnolia che con quelli della Sezione Primavera di Bisignano coordinati dalla Cooperativa Maya: essere consapevoli di essere priorità delle priorità contribuisce a migliorare nei più piccoli sicurezza di sé ed autostima.

GIOCO RUBA-BANDIERA, FIGLI BATTONO PAPÀ 1 A 0

Papà e figli sono stati coinvolti in un laboratorio creativo: seduti uno accanto all’altro intorno ad un lunghissimo tavolo, sono stati chiamati a dar colore al cartellone bianco che si trovavano di fronte con forme e disegni a piacere. Adulti e bambini si sono sfidati, infine, al gioco del fazzoletto, noto anche come Ruba-bandiera, gioco della tradizione da farsi rigorosamente all’aria aperta. Naturalmente la vittoria è stata per i bambini.

PASTA FATTA IN CASA CON FARINA 1 E BRINDISI CON SPREMUTA DI ARANCE

Per ricaricarsi, direttamente dalle cucine del Polo Infanzia Magnolia, è stata servita la pasta fatta in casa (realizzata con farina 1 e condita con extravergine dell’azienda agricola Arturo Nicoletti di Corigliano-Rossano) con i ceci, piatto tradizionale della Festa del Papà.