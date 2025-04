DAZI USA/ GIOVANNI BOZZETTI: UN’OPPORTUNITÀ PER IL MADE IN ITALY

Milano, 3 aprile 2025 – “La decisione di Trump di imporre nuovi dazi sulle importazioni europee rappresenta un ulteriore segnale di instabilità nei rapporti commerciali transatlantici e impone alle aziende italiane ed europee una riflessione strategica sull’orientamento dei propri mercati di riferimento” – afferma Giovanni Bozzetti, presidente di EFG Consulting, tra i principali esperti di strategie di internazionalizzazione verso gli Emirati e autore di “Emirati: nulla è impossibile” (Mondadori, 2021), distribuito in lingua inglese in tutte le librerie degli EAU.

“In questo scenario, i Paesi del Golfo – e in particolare gli Emirati Arabi Uniti – emergono come un partner strategico di primo piano per le nostre imprese, anche a seguito degli importanti e recenti accordi firmati in occasione della visita del Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del Forum imprenditoriale Italia – Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati non solo offrono un ambiente economico, sociale e politico stabile, ma rappresentano anche un hub logistico e commerciale di accesso privilegiato all’intero Medio Oriente, all’Asia e all’Africa. Grazie a una politica economica aperta, incentivi agli investimenti e una forte domanda di beni e servizi di alta qualità, il mercato emiratino si presenta come una valida alternativa per le aziende italiane colpite dai dazi americani” – prosegue Bozzetti.

Nel 2024 l’export di prodotti e servizi Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti è valso 7,8 miliardi di euro*, con un incremento del 19,4% rispetto all’anno precedente. Trainano l’attuale crescita le ottime performance della moda italiana e del settore delle tecnologie industriali rispettivamente con un +35% e quasi un +30%, a cui fa seguito un incremento del 23% nel mercato degli arredi e del 12% in quello dei gioielli. Non si arresta, inoltre, il successo del settore del Food & Beverage che, con una crescita del 5% rispetto agli ottimi risultati già registrati nel 2023, ha generato nell’ultimo anno un risultato di 417 milioni di euro. Nel solco delle solide relazioni istituzionali e della partnership strategica tra Italia ed Emirati, si inserisce l’appuntamento di Investopia Europe in programma a Milano il prossimo 16 maggio a Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana), forum di investimento internazionale nato nel 2020 negli Emirati e portato in Italia dalla collaborazione, giunta ormai al terzo anno, tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, società di consulenza specializzata in strategie di internazionalizzazione e business development.” – conclude Bozzetti.