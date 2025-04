ASSISE 2025: COME CAMBIANO GLI SCENARI PER GLI INGEGNERI IN SICILIA

Dall’analisi storica della normativa nella Regione Siciliana alle riforme introdotte dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che innovano le procedure per il coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici. Sono questi i temi caldi dell’edizione 2025 dell’Assise che si terrà a Caltanissetta il 9 e il 10 maggio.

L’evento – organizzato dalla Consulta Regionale degli Ingegneri di Sicilia e dall’Ordine di Caltanissetta, con il patrocinio degli assessorati delle Infrastrutture e della Mobilità e del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, del Comune nisseno, del CNI e della sua Fondazione, del CENSU, del CERSU, di ANCE Sicilia, di ANCI Sicilia e della Rete delle Professioni Tecniche Siciliana – è atteso con interesse nell’Isola per l’importanza dei dati condivisi, dei risvolti normativi e per l’evoluzione che emergerà dal confronto tra tutti i professionisti che saranno radunati a Caltanissetta per partecipare attivamente al confronto sulle significative innovazioni in materia di concessioni e finanza di progetto.

Le novità del Codice, che incidono profondamente sull’operatività degli enti pubblici e degli operatori economici, saranno oggetto di un’analisi approfondita. Il convegno accenderà i riflettori sul rispetto della normativa vigente e sulle future implicazioni in ambito pratico, chiarirà l’impatto dei cambiamenti a livello nazionale e si soffermerà in particolare sulle specificità applicative nell’autonomia regionale della Sicilia.

L’evento, oltre a rivolgersi agli ingegneri siciliani e ai professionisti del settore, coinvolgerà amministratori pubblici, tecnici e operatori economici interessati a comprendere le nuove prospettive offerte dal Codice dei Contratti Pubblici e a confrontarsi su best practices e scenari futuri. Saranno evidenziati i dati del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri per una panoramica aggiornata sull’applicazione della finanza di progetto in Italia. Gli esperti condivideranno i principi alla base del nuovo Codice e apriranno un dibattito sulle opportunità e sulle criticità della finanza di progetto quale strumento di partenariato pubblico-privato.

I lavori si apriranno venerdì 9 maggio con le riunioni del Comitato Iuniores e del Consiglio della Consulta. Alle ore 15 al Teatro “Regina Margherita” – in Corso Vittorio Emanuele, 73 a Caltanissetta – inizierà il convegno “Le concessioni e la finanza di progetto alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici”.

Sabato 10 maggio alle ore 9.30 nella sala “Borsellino” dell’Hotel San Michele si terrà la presentazione del libro “Edilizia privata in Sicilia dopo il Salva Casa”, seguirà la condivisione delle linee guida elaborate dal CERSU Sicilia sulla pianificazione attuativa in Sicilia e un focus sulla rigenerazione urbana. I lavori si concluderanno con l’Assise della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, le relazioni del presidente e del tesoriere, l’approvazione dei bilanci.