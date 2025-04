Dunlop rinnova la partnership con Honda True Adventure Offroad Academy

Dunlop è lieta di annunciare la continuazione della partnership con la Honda True Adventure Offroad Academy, che offre ai suoi allievi gli unici corsi di guida enduro offroad ufficiali by Honda Motor Europe Ltd italia. La True Adventure Offroad Academy si è contraddistinta per i suoi corsi multilivello, adatti a tutti quelli che vogliono migliorare la propria tecnica di guida. Dal 2022, anno di partenza della partnership, Dunlop e l’Academy collaborano per regalare le migliori esperienze ai motociclisti, nei corsi multilivello e nei tour offroad in Corsica, Sardegna, Toscana e da quest’anno in Spagna.

Dunlop continuerà a mettere a disposizione degli allievi di True Adventure Offroad Academy i pneumatici della vasta gamma offroad/adventure, con prodotti specifici per ogni tipo di applicazione.

Le Honda Africa Twin saranno infatti equipaggiate con i pneumatici Dunlop D908RR e Trailmax Raid, nelle misure 90/90-21 e 150/70-18. Dunlop D908RR è un pneumatico versatile, dotato di marchiatura M+S, costruzione convenzionale che caratterizza la sua applicazione fortemente destinata all’offroad, con cinture in Aramide (Kevlar) per una eccellente resistenza all’impiego gravoso e ai massimi stress, scelto da tanti piloti per affrontare le ultime edizioni della Dakar e della Africa Eco Race.

Il Dunlop Trailmax Raid è invece un pneumatico progettato per offrire prestazioni eccellenti sia su strada che off-road, con un equilibrio del 40% su strada e 60% off-road. È noto per la sua trazione eccezionale e la buona aderenza in curva, anche su superfici bagnate, grazie a una mescola con alta dispersione di silice, rendendolo ideale per chi cerca prestazioni affidabili in condizioni variabili, sia su strada che fuori strada.

Inoltre, le Honda X-Adv saranno equipaggiate con Trailmax Mixtour, un pneumatico equilibrato tra touring ed adventure, che garantisce ottime prestazioni anche su sterrato. Infine, i partecipanti potranno provare il pneumatico Geomax EN-91 – per le condizioni più estreme – nei corsi di enduro specialistico.

Valerio Rossi, Motorcycle Manager di Dunlop Italia, dichiara: “Siamo entusiasti di continuare a collaborare con una realtà prestigiosa come Honda True Adventure Offroad Academy. Mettere a disposizione dei corsisti i nostri prodotti è importante per far conoscere la qualità e la profondità della gamma Dunlop, in qualsiasi segmento. La nostra filosofia Just Ride consiste nel fornire il pneumatico giusto per ogni fit ed essere scelti come partner di True Adventure Offroad Academy è una certificazione del nostro percorso di eccellenza”.

Marcello Romano, fondatore e responsabile tecnico di True Adventure Offroad Academy: “Siamo molto entusiasti di continuare questa collaborazione con Dunlop. Il nostro scopo è di offrire il miglior materiale ai nostri allievi per poter imparare ed assimilare a fondo la tecnica di guida in fuoristrada, in totale sicurezza, senza rinunciare al divertimento e alle performance. Riteniamo – dopo svariati test eseguiti con il nostro staff di istruttori – che la scelta migliore per i nostri allievi sia Dunlop, grazie alla completa gamma di pneumatici per uso off road gravoso e adventuring”

Costantino Paolacci, Honda Motor Europe aggiunge: “Dal 2016 la True Adventure Offroad Academy di Honda è uno degli asset principali di Honda Motor Europe Ltd Italia. La flotta 2025 è composta da 20 moto, in maggioranza Africa Twin, ma l’offerta è rivolta anche ai possessori di Transalp 750 e X-ADV, in più, con le CRF250/450RX Enduro, viene soddisfatta anche la clientela orientata alle monocilindriche. Il pubblico che si iscrive ai corsi è davvero variegato, e sono soprattutto i neofiti dell’offroad, molto spesso neo-possessori di maxi-enduro, a trarre il maggiore beneficio dal training. Chiaro che in quest’ottica fornire delle moto con gli pneumatici adatti è fondamentale, e siamo quindi molto soddisfatti di proseguire la partnership con Dunlop, i cui prodotti coprono tutte le esigenze specifiche per i modelli della flotta”.

Dunlop Europe è uno dei principali produttori mondiali di pneumatici per moto e ha un impressionante albo d’oro di successi sportivi. Partner tecnico dei team vincenti nelle gare del Campionato del Mondo Endurance, è il marchio che ha ottenuto maggiori successi nella storia del Tourist Trophy (TT) dell’Isola di Man. Nei campionati fuoristrada, i pneumatici Dunlop sono scelti dai vincitori delle gare e dai campioni del Campionato del Mondo di Motocross (MXGP) e Supercross.

