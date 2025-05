Da Corleone il viaggio nei sapori che raccontano l’Isola

Dal 2 al 4 maggio appuntamento in Piazza Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Barbagallo: «Via al tour che toccherà tutta l’Isola: molto più di un semplice festival gastronomico»

Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, promozione della cultura gastronomica locale, sostenibilità ambientale e turismo responsabile: quest’anno la Sicilia è protagonista assoluta sulla scena internazionale grazie al riconoscimento “Regione Europea della Gastronomia 2025”, assegnato dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT).

Dopo la presentazione ufficiale a marzo, presso la sede Identità Golose di Milano, via alle iniziative promosse dall’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana: da maggio a ottobre, venti comuni dell’Isola ospiteranno iniziative che metteranno in vetrina il patrimonio agroalimentare, con masterclass e laboratori esperienziali. Si parte da Corleone (Palermo), dove da venerdì 2 fino a domenica 4 maggio, in piazza Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un fitto programma di eventi animerà la prima tappa del tour “Sicily Food Vibes”. Tra le tante iniziative, attività ludo-didattiche per bambini, momenti dedicati alla terza età e all’inclusione sociale, oltre alla preparazione di specialità tradizionali, grazie all’impegno dell’Unione Regionale Cuochi e degli studenti dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore Don Calogero Di Vincenti Bisacquino – con la collaborazione dell’IISS Don Giovanni Colletto – e agli show cooking organizzati dagli chef de La Sicilia di Ulisse.

​«Non si tratta solo di buon cibo, stand e degustazioni – sottolinea l’assessore regionale dell’Agricoltura Salvatore Barbagallo – vogliamo che i visitatori portino a casa un pezzo di Sicilia, fatto di storie, paesaggi e persone. Questo è il nostro obiettivo più grande: lasciare un ricordo indelebile che vada oltre l’esperienza gastronomica, per creare un legame autentico con la nostra terra. Sicily Food Vibes è molto più di un semplice festival gastronomico: è un viaggio emozionante lungo la filiera agroalimentare, che racconta la Sicilia autentica attraverso la sua cucina, i suoi territori, il suo patrimonio umano. Un’occasione unica per promuovere uno sviluppo economico sostenibile, capace di valorizzare l’immenso capitale culturale e naturale dell’Isola».

La Sicilia invita il mondo intero a scoprire, assaporare e vivere una terra premiata dal gusto, che ha saputo trasformare la propria storia e le proprie tradizioni in energia per il futuro. «Ricevere il titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025 è per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea il dirigente generale Dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo – la Sicilia è la prima regione italiana a ottenere un riconoscimento così importante e questo ci emoziona, perché premia il lavoro, la passione e la tradizione. Con Sicily Food Vibes, che parte da Corleone, vogliamo continuare questo bellissimo viaggio, fatto di sapori autentici, persone straordinarie e territori da raccontare. Un percorso che nasce da lontano, da quando lo scorso anno abbiamo ospitato il G7 sull’Agricoltura a Siracusa, e che oggi prosegue con un obiettivo chiaro: accendere i riflettori sulla Sicilia vera, quella dei prodotti genuini e delle storie antiche».

«Corleone è ambasciatrice della Sicilia in Europa per questa iniziativa della Regione Siciliana – conclude il sindaco di Corleone Walter Rà – Per noi è un modo per premiare un territorio che ha importanti eccellenze e che ha iniziato un percorso di riscatto. Noi come Amministrazione abbiamo iniziato un percorso virtuoso per rilanciare nel mondo un nuovo “brand Corleone” e siamo lieti che gli assessori Barbagallo e Amata nello specifico, ma in generale le istituzioni regionali, siano partner di questo processo virtuoso che vede la nostra città quale protagonista attiva».

Sicily Food Vibes

La Regione Siciliana ha lanciato “Sicily Food Vibes”, un grande tour itinerante che, da maggio a ottobre 2025, attraverserà tutta l’isola con l’obiettivo di: valorizzare le radici agroalimentari siciliane, promuovere le produzioni certificate “Born in Sicily”, sviluppare il turismo sostenibile integrandolo con le risorse gastronomiche, creare nuove opportunità lavorative e di inclusione sociale, favorire la cultura dell’alimentazione sana e consapevole, tutelare e raccontare il patrimonio culinario tradizionale

Ogni tappa sarà l’occasione per vivere esperienze autentiche tra sapori, tradizioni e innovazione.

Il calendario degli eventi

Il tour Sicily Food Vibes partirà da Corleone il 2, 3 e 4 maggio 2025 e toccherà numerosi borghi e città siciliane, tra cui Castelvetrano, Piraino, Castellammare del Golfo, Nicosia, Agrigento, Piazza Armerina, Serradifalco, Caltagirone, Aci Bonaccorsi, Scicli, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Modica, Gela, Marzamemi, Randazzo, Menfi, Palazzolo Acreide e Cefalù.

Ogni appuntamento prevede:

Laboratori esperienziali per bambini e famiglie con degustazioni di succhi freschi e preparazioni tipiche realizzate grazie alla collaborazione dell’Unione Regionale Cuochi e di diversi Istituti Alberghieri siciliani

Masterclass formative sulla cucina siciliana, rivolte sia ad appassionati che a operatori del settore

Show Cooking con chef esperti, che valorizzeranno i prodotti locali reinterpretandoli tra tradizione e creatività

Esposizioni di prodotti tipici, artigianato e degustazioni.

Spettacoli di musica, animazione e intrattenimento per tutta la famiglia