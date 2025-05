Superbatteri, la tecnologia che può salvarci arriva dalla Spagna

I superbatteri —batteri multiresistenti agli antibiotici— rappresentano una delle principali minacce alla salute globale: causano ogni anno oltre 1,2 milioni di morti dirette e contribuiscono ad altri 4,95 milioni di decessi, secondo The Lancet.

Un’emergenza destinata a crescere: l’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che entro il 2050 la resistenza antimicrobica potrebbe diventare la prima causa di morte a livello mondiale, superando il cancro. Una sfida cruciale per la salute, l’economia e la sostenibilità globale.

Ad affrontarla è Sens Solutions, startup HealthTech spagnola fondata nel 2016 da Silvia Gómez, esperta in sensori ottici e spettroscopia avanzata presso il Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica (CSIC).

Grazie a un team di scienziati e ingegneri altamente qualificati, Sens Solutions ha sviluppato una tecnologia innovativa basata su sensori ottici, spettroscopia avanzata, intelligenza artificiale e analisi dati per la rilevazione in tempo reale dei batteri resistenti nell’aria e nell’acqua.

Una tecnologia pionieristica, validata in ospedali europei nell’ambito di progetti internazionali come Anti-Superbugs PCP, EIC Accelerator e PERTE Salud, ora pronta per la fase di industrializzazione e commercializzazione.

Per finanziare questa nuova fase, Sens Solutions ha avviato una campagna di Equity Crowdfunding (www.ener2crowd.com/it/senssolutions) su Ener2Crowd, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti sostenibili, che ha fatto della transizione energetica e della lotta contro il cambiamento climatico un impegno concreto.

L’obiettivo è raccogliere una prima tranche di 300.000 euro, parte di un aumento di capitale complessivo di 1,5 milioni di euro, destinato a potenziare la produzione industriale, rafforzare il team commerciale e completare la certificazione come dispositivo medico, aprendo così nuove opportunità sui mercati internazionali.

L’operazione è stata strutturata tramite la società veicolo Global Care Capital SRL (SPV), che agisce come intermediaria tra gli investitori e l’azienda Sensing Solutions SL e checonsentirà agli investitori registrati su Ener2Crowd di acquisire partecipazioni indirette in Sens Solutions, beneficiando dei diritti previsti nell’accordo di investimento.

Sostenere Sens Solutions significa contribuire attivamente alla lotta globale contro le infezioni ospedaliere resistenti, migliorando la sicurezza sanitaria attraverso una tecnologia ad alto potenziale di impatto e scalabilità, con un modello di business robusto e sostenibile.

La campagna, aperta fino al 31 luglio 2025, è pienamente allineata a 9 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

