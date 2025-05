Il fashion designer Claudio Greco protagonista degli Internazionali di Tennis a Roma

La Calabria sarà presente attraverso la moda agli Internazionali di Tennis che si terranno sabato 3 maggio al Foro Italico di Roma. In occasione della cerimonia inaugurale i, fashion designer Claudio Greco donerà un abito inedito dedicato all’evento.

Gli Internazionali BNL d’italiano 2025 rientrano nel circuito ATP Tour Masters 1000e in quello WTA 1000. Dal 1930 , rappresentano il torneo di ten̈nis più importante d’Italia.

Un’occasione per la Calabria di mostrare il valore dei suoi talenti, della sua generazione generosità e del forte spirito di squadra. Lo stilista ha scelto di non rilasciare alcuna anticipazione sui dettagli della sua creazione e questo non fa altro che alimentare l’emozione per l ‘inizio dell cerimonia inaugurale.

《 Ringrazio il presidente della Tennis and Friends, Giorgio Meneschincheri, la responsabile , Raffaella Cipolloni, per questa opportunita’ e Mirella Melia, commercialista affermata e grande amica, per aver condiviso con me la partecipazione a questo evento》 dichiara Claudio Greco